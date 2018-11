Der bittere Beigeschmack hatte im Frühjahr die Vorzüge der Ausdehnung des Ticketverkauf-Angebotes der ÖBB in Gmünd ans nahe Postamt übertönt: Die Initiative „Pro FJB“ hatte eine Unterschriften-Aktion gegen eine befürchtete Schließung der Personenkassa am Bahnhof per Ende 2018 gestartet, der Gemeinderat hatte einstimmig mittels Resolution protestiert.

Jetzt geht das Jahr allmählich zu Ende – und damit wächst die Unruhe. „Wir werden mit vollstem Einsatz für den Erhalt der Personenkassen kämpfen“, sahen die Gmünder SPÖ-Stadträte Thomas Miksch und Michael Bierbach noch vorige Woche den Service vor allem für ältere Kunden in Gefahr, Bezirksvorsitzender Konrad Antoni fürchtete eine „weitere Ausdünnung im ländlichen Raum“ und ökologische Nachteile.

"Wir schreien leider immer erst auf, wenn es schon zu spät ist…“

„Pro FJB“-Initiator Gerald Hohenbichler will am 12. Dezember mit Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) mehr als 500 Unterschriften und das Ergebnis einer Online-Petition in der ÖBB-Zentrale Wien übergeben. Dabei bedauert Hohenbichler, dass den Verantwortlichen kein schärferer Wind aus dem Norden entgegen bläst: „Wir schreien leider immer erst auf, wenn es schon zu spät ist…“

In dem Fall wurde aber wohl ohnehin rechtzeitig aufgeschrieen, wie ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf NÖN-Nachfrage beteuert: Alle Standorte und damit auch jener in Gmünd inklusive Personenkassa würden laufend wirtschaftlich betrachtet, sagt er, „wir gehen derzeit aber von keiner Änderung aus.“

Seif streicht die Rolle der ÖBB- Reisezentren und Personenkassen für den direkten Kundenkontakt hervor. Ein physischer Verkaufspunkt müsse daher bei etwaigen Änderungen auf jeden Fall erhalten bleiben – durch einen bestehenden Partner oder einen anderen, der die Kasse „an ihrem jetzigen Standort weiterführt“.

Regionalpolitik würde eingebunden werden

Im Fall einer endgültigen Umwandlung werde das Gespräch mit der Regionalpolitik gesucht, verspricht Seif, sie werde auf der Suche nach einer gemeinsamen Lösung rechtzeitig informiert. Oberstes Ziel seien für regionale Kunden der Erhalt und mögliche Ausbau einer „höchstmöglichen Service- und Verkaufskompetenz“. Der Aufbau eines oder mehrerer Partner gebe Kunden mehr Optionen zum Ticketkauf.

