Kampf um Einwohner: SPÖ fordert Schritte zur Trendwende

Die NÖN hat im Jänner darüber berichtet, jetzt macht es die SPÖ Gmünd zum Thema: Keine andere Gemeinde im Bezirk verlor in den vorigen fünf Jahren annähernd viele Hauptwohnsitzer wie die Bezirkshauptstadt – das ist vor allem deshalb bitter, weil Hauptwohnsitzer über den „Finanzausgleich“ sehr viel Geld in die Gemeindekassen spülen.

„Wir müssen uns sehr bemühen, neue Angebote zu schaffen, um trotz der negativen Geburtenbilanz eine Stabilisierung der Bevölkerungszahl zu erreichen“, drängt SPÖ-Klubsprecher Thomas Miksch via Aussendung. Ein Hauptwohnsitzer bringe Gemeinden der Größe von Gmünd etwa 900 Euro an Ertragsanteilen aus Bundeseinnahmen im Jahr, das macht bei minus 337 Einwohnern in fünf Jahren schon was aus. Zwei Neubau-Wohnprojekte – auch dazu berichtete die NÖN – könnten dem Trend in den nächsten Jahren „etwas entgegenwirken“, sagt Miksch. Wichtig sei es vor allem, beim angestrebten Kauf der „Villenkolonie“ in der Neustadt „etwas voranzukommen“: Die Stadt verliere Einwohner, könne Wohnungsansuchen mangels Angebotes aber nicht erfüllen.

Villenkolonie: Anfang April läuft zweite Bieterrunde

30 von 72 Wohnungen wurden in den vier Straßenzügen der Villenkolonie durch die ÖBB schon zum Zeitpunkt der Ausschreibung im Herbst 2021 leergelassen und auch nicht zur Vermietung angeboten. Das Verfahren zieht sich seit Oktober, die Stadt Gmünd ist laut ÖVP-Klubchef Martin Preis in der für Anfang April angesetzten zweiten Bieterrunde. Dabei werde an sich ohnehin auch in Abstimmung mit der SPÖ vorgegangen, sagt Preis: „Eigentlich ist ausgemacht, dass auch in der Bieterrunde alle Fraktionen vertreten sind. Wir würden gerne über die Parteigrenzen hinweg einen Weg finden.“

Aber was tun gegen den provozierten Leerstand?

Alleine in Villenkolonie, „Mexikosiedlung“ und Axmann-Hof in der Bahnhofstraße – wo angeblich drei Viertel aller Wohnungen leer stehen – sind zusammen mehrere Dutzend Einheiten verwaist, keine davon wird angeboten. Dazu kommen teils schwer vermittelbare Substandard-Genossenschaftswohnungen. Private Leerstände werden nach negativen Erfahrungen teils nicht mehr angeboten, das trägt zur allgemeinen Knappheit bei.

Diese Konstellation gefällt auch Martin Preis nicht. Tun könne man dagegen wenig, außer Gespräche zu führen. Für die Villenkolonie solle der Gemeinderat eine maximale Angebotssumme festlegen. Auch er setzt auf die zwei Neubauprojekte von Genossenschaften in Alt- und auch Neustadt. Und, um zumindest privaten Wohnbau zu ermöglichen, werde weiter an der Schaffung von Bauland gearbeitet.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.