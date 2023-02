Gmünd Karasek-Karikatur: „Endlich ein echter Stellner im Haus!“,

Foto: Karl Tröstl

„Endlich ein echter Stellner im Haus!“, freute sich Kurt Karasek, als er vom Künstler persönlich ein Porträt in seinem Souvenirladen und Hanfgeschäft in der Litschauer Straße in Gmünd überreicht bekam.