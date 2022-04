Karl Bauer: Das Stromthema als Ganzes denken

Vielfach-Geschäftsführer Karl Bauer kann‘s nicht lassen: Der Mitbegründer und Chef der Gmünder Glasfasergruppe NBG, der bereits mehr als 20 Firmen um sich geschart hat, hat mit zwei Partnern die „Digree GmbH“ aus der Taufe gehoben. Der Name als Mischung aus den Worten „digital“ und „green“ deutet den Firmenzweck an – es geht um millionenschwere Investitionen in „grüne“ Energie im Waldviertel, die von der Erzeugung bis zum Endverbrauch in Ecars und Privathäusern reichen.

Bauer sieht das Konzept als Weiterentwicklung der Ende 2020 in der NÖN vorgestellten Idee eines energieautarken Access-Industrial-Parks. Dort ist neben der NBG-Gruppe auch die Digree angesiedelt und läuft auch ein massiver Ausbau zur Effizientsteigerung des G11-Heizwerks. Digree solle ein Gegenentwurf zu „Goldrittern“ sein, die hinsichtlich Grünstrom hinter dem schnellen Geld her seien. „Uns geht es nicht ums Scheffeln von Geld oder um Einzelprojekte, sondern um ein abgestimmtes, verantwortungsvolles und nachhaltiges Gesamtkonzept – im ersten Schritt für die Stadt Gmünd“, betont Bauer.

In der Startphase sucht er ein bis zwei Mitarbeitende, die „für das Thema brennen“ und das Projekt hinsichtlich Planung, Konzeption und Aufbau auf den Boden bringen. Gleichzeitig soll gemeinsam mit Stadtgemeinde und Energieversorger eine „Netztopologie“ entwickelt werden, die etwa mögliche Flächen für nennenswert große Photovoltaik-Anlagen oder für künftige Stromlade-Flächen darstellt.

„Grenzen sind dem Projekt nicht wirklich gesetzt“

Die Finanzierung auch in der Dimension eines großen Millionenprojektes sei durch Banken gesichert, sagt Bauer, der die GmbH als jüngstes Baby der NBG-Holding mit zwei weiteren Partnern ins Leben gerufen hat. „Grenzen sind dem Projekt nicht wirklich gesetzt. Es geht zunächst eher um das Wie, das Wo und das Was. Das möchten wir gemeinsam mit der Gemeindeführung ausloten.“

Gesucht sind Flächen, die über die Maße von Hausdächern hinausgehen. Sie können sich auf Betriebsdächern genauso befinden wie auf größeren Parkflächen, auf Wiesen und Äckern. Böden sollen dabei durch eine Doppelnutzung Grünland bleiben können: Die NÖN hat bereits im Vorjahr über das Ziel eines Solarparks gegenüber des NBG-Geländes an der Landesstraße L62 berichtet, wo es unter dreh- und schwenkbaren PV-Feldern weiterhin sprießen soll. Durch Schließmechanismen sollen die Stromfelder sogar vor gleißender Mittagshitze oder Hagelunwettern geschützt werden können. Ähnliches wird nun auch für weitere Flächen angedacht.

Nutzung von E-Autos auch als Energiespeicher

Verwendung soll der Solarstrom unter anderem innerhalb eines umfassenden Carsharing-Modells finden, wobei zum Beispiel auch ein Gemeindebau-Parkplatz potenziell als Stellplatz, Tankstelle und Übernahmeort infrage kommt. „Ecars in größeren Mengen einzukaufen macht sie billiger“, streicht Bauer hervor.

Eine zentrale Stelle für Ecars sieht er auch im NBG-Gelände im Access-Park. PV-Anlagen auf Dächern liefern hier jetzt schon um die 200 Kilowatt-Peak Grünstrom. Noch in nächster Zeit ist hier geplant, Parkflächen zu Solar-Carports aufzurüsten, die Schatten spenden, Strom erzeugen und diesen gleich in E-Fahrzeuge leiten. Während der Arbeit aufgeladene Autos von Beschäftigten sollen dann gleichzeitig als mobile Energiespeicher unterwegs sein, die nicht fürs Fahren benötigten Strom zum Beispiel zuhause ins Netz einspeisen.

