Kein Kartensalat mehr: Kaufleute planen Bonus-App fürs Handy

Kaum jemand kennt sie nicht – die Not mit der Vielzahl an Kunden- und Bonuskarten im Geldbörsel, wo dann just jene fehlt, die man gerade an der Kassa vorweisen wollte. Die Gmünder Gewerbetreibenden wollen in der Hinsicht einen neuen Weg einschlagen: Sie planen eine gemeinsame Bonus-App von „Echt Gmünd“ fürs Smartphone.

Diese App wäre eine Premiere für den Bezirk, neu ist die Idee an sich freilich nicht. Die Payback-App ist weithin bekannt, im kleineren Rahmen arbeiten bereits Interessengemeinschaften einiger Städte damit. Man habe mehrere solcher Gemeinde-Apps analysiert und dabei sehr positive Eindrücke gesammelt, sagt „Echt Gmünd“-Obmann Peter Ruzicka: „Es funktioniert, entwickelt sich… die Partnerbetriebe werden überall mehr.“

Wie das laufen soll?

Das Konzept ist für Kunden einfach: Nach der Registrierung werden Zahlungen im teilnehmenden Betrieb zwischen Shop, Dienstleister, Gastronomie oder auch Kino und Museum mittels „QR-Code“ am Handy erfasst und damit Bonuspunkte gesammelt, die dann bei einem der Betriebe für Rabatte oder Geschenke eingelöst werden können. Auch gemeinsame Gewinnspiele sind möglich.

Peter Ruzicka: „App soll Leute aus Internet zurück bringen.“ Foto: ml

„Mitgliedsbetriebe profitieren auf der anderen Seite unter anderem davon, dass eine solche App für sie ein Forum ist, in dem sie Aktionen bewerben können“, streicht Ruzicka hervor: „Sie wäre aber auch eine Plattform für bestehende Veranstaltungen von Echt Gmünd.“

Auch den virtuellen Raum endlich bespielen

Der Obmann der Werbegemeinschaft mit mehr als 70 Mitgliedern verspricht sich von der App auch, dass damit „endlich der schwer bespielbare virtuelle Raum besser beackert werden kann. Es wäre ein Schritt, der die Menschen aus dem Internet wieder stärker zurückbringen kann – und auch die Jungen anspricht.“

Ruzicka sieht große Chancen auch darin, über die virtuelle Bonuskarte alle Mitglieder quer durch die Branchen stärker ins gemeinsame Rampenlicht rücken zu können.

Die nächsten Schritte

Der Vorstand habe sich bereits einhellig für die Einführung der Bonus-App ausgesprochen, bei der Generalversammlung von Echt Gmünd Mitte Juni soll das Modell gemeinsam mit dem App-Entwickler allen Mitgliedern und auch Vertretern der Stadtgemeinde vorgestellt werden – die Stadt könnte sich hier freilich genauso präsentieren.

Findet sich eine nennenswerte Mehrheit für die Einführung der App – Ruzicka geht angesichts der Vorteile davon aus – dann geht es freilich noch um Fragen der Finanzierung. Die Erstfinanzierung zur Implementierung ist das Kriterium, danach fallen laut Obmann überschaubare laufende Kosten an: Sind diese Entscheidungen einmal getroffen, könne es „theoretisch rasch losgehen“.

Runde Sache

