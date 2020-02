„Arbeiten – Wählen – Arbeiten“: Mit drei Worten erklärt der Gmünder VP-Obmann Martin Preis die Marschroute für die Zeit bis zur Konstituierung der künftigen Stadtregierung. Bereits in der Woche zwischen 17. und 21. Februar sollen die 29 gewählten Gemeinderäte aus ihrer Mitte die künftigen Stadträte, Vizebürgermeister und Bürgermeister ermitteln. Die Frage, wer sich für die obersten Posten bewirbt, ist nun geklärt: Helga Rosenmayer will ihre Amtszeit als Bürgermeisterin erwartungsgemäß um fünf Jahre verdoppeln, Hubert Hauer will nach anfänglicher Bedenkzeit nun doch fünf weitere Jahre den Vizebürgermeister stellen.

Viele Anrufe nach NÖN-Bericht

Hauer hatte wie berichtet daran zu kiefeln, dass die Regierungs-Zusammenarbeit zwischen seiner Liste AfG, FPÖ und ÖVP am Ende nur für die Volkspartei in einem echten Wahlerfolg geendet hatte, ihr auch als einziger Fraktion ein Plus von fünf Mandaten eingebracht hatte. Sehr starkes Feedback auf den dazugehörigen NÖN-Bericht und das wiederholte Angebot der ÖVP, der Gmünder Spitzenpolitik erhalten zu bleiben, hätten ihn aber zum Bleiben bewogen, sagt Hubert Hauer: „Ich bin bei der Wahl angetreten, und ich werde die Funktion antreten. Das habe ich inzwischen zugesagt.“

Hauers Ziel: Fünf Jahre durchdienen

Die Thematik der öffentlichen Wahrnehmung der geleisteten Arbeit sei „offen ausdiskutiert worden“. Man wolle die Fraktionen künftig nach außen hin etwas stärker entkoppeln – ohne freilich an der Form der Zusammenarbeit etwas zu ändern. „Wenn es die Gesundheit zulässt, dann möchte ich meine Funktion die komplette Legislaturperiode hindurch ausüben“, blickt das 70-jährige Polit-Urgestein nach vorne.

ÖVP: Zwei zusätzliche Stadträte

Die ÖVP hatte am 26. Jänner wie berichtet mit 59,3 Prozent aller gültigen Stimmen (+16,4 %) 18 der 29 Gemeinderats-Mandate ergattert – und stellt nach dem bis dato eindeutig besten Ergebnis künftig auch erstmals überhaupt die absolute Mehrheit im Gemeinderat.

Das erste Treffen der stark vergrößerten Gemeinderats-Fraktion habe vorige Woche neben dem Nachfeiern des historischen Wahlerfolges auch ersten Gesprächen über die Besetzung von Ausschüssen gedient. Wer die zwei zusätzlichen Stadtrats-Mandate übernehmen soll, das soll rasch nach den Ferien in den Gremien geklärt werden.

SPÖ: Noch Vieles in Schwebe

NOEN Thomas Miksch: SP berät noch.

Die Sozialdemokraten werden wie berichtet um fünf auf neun Gemeinderäte reduziert, zugleich müssen zwei der bisher fünf Sitze im Stadtrat der ÖVP überlassen werden. Wer neben Karl Ferus (vor der Wahl zur AfG übergelaufen) aus Stadt- bzw. Gemeinderat ausscheiden wird, das muss fraktionsintern erst geklärt werden, sagt der als Spitzenkandidat angetretene Stadtrat Thomas Miksch. Von sich aus habe noch niemand seinen Willen auf einen Mandats-Verzicht bekundet. Auch habe noch niemand sein Interesse deponiert, Miksch an der Spitze abzulösen.

Berger wird dabei sein

Wer konkret welche Stadtrat-Agenden übernehmen soll, das soll jedenfalls auch innerhalb der ÖVP und ihrer Partner erst nach Abstimmung mit den Interessen der SPÖ entschieden werden, kündigt Martin Preis an. Fix dabei sein wird jedenfalls Alexander Berger, auch wenn er in der vorigen NÖN-Übersicht der künftigen Gemeinderäte nicht zu finden war: Der Wirtschafts- und Tourismus-Stadtrat wurde in der Hitze des Gefechts übersehen – die NÖN entschuldigt sich und wünscht Berger fünf weitere spannende Jahre in der Stadtregierung.