Keine UVP? Einspruch nach Lachsfarm-Bescheid

Wie die beiden Organsiationen in einer Aussendung mitteilen, habe der Wiener Tierschutzverein Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingebracht. Der Grund: Mitte September habe das Amt der NÖ Landesregierung (Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus, Abteilung Anlagenrecht) per Bescheid festgestellt, dass die geplante Fischzucht- und Fischverarbeitungsanlage in Gmünd nicht der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliege. Tierschutz Austria und VGT sehen hingegen die Notwendigkeit der Umweltverträglichkeitsprüfung.

Als Argumente nennen beide Initiativen etwa, es drohe, dass der Bau der Anlage das Europaschutzgebiet Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft beeinträchtige, es zu einem „problematischen Bodenverbrauch“ durch großflächige Asphaltierungen kommen werde und die notwendige Wassermenge zur Versorgung der Anlage langfristig eine Gefährdung der Wasserversorgungssicherheit in der Stadt darstelle. „Gerade in Zeiten des Klimawandels mit zunehmender Wasserknappheit ist unbedingt zu prüfen, ob der Einsatz von derart großen Mengen Trinkwasser für Fischfabriken überhaupt gerechtfertigt ist“, heißt es in der Aussendung.

Als Zusatz wird im Bescheid genannt, dass es um ein „geschlossenes Bauwerk an Land“ gehe. Es sei fraglich, „ob eine Fischzuchtanlage in der geplanten Dimension überhaupt als geschlossene Anlage gesehen werden kann“, meinen VGT und Tierschutz Austria (Wiener Tierschutzverein).

Stimmen zur Beschwerde gegen den Bescheid

Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, wird in der Aussendung zitiert: „Schritte gegen tierquälerische und umweltschädliche Anlagen oder auch Vorschläge für Verbesserungen in Normen-Hebung und Vollziehung kommen nahezu ausnahmslos von Tierschutzorganisationen bzw. Tierheimen. Proteste, Einsprüche, Berufungen und Beschwerden einerseits und positive Vorstöße andererseits haben zwar manchmal Erfolg, bedeuten aber einen mühsamen und rechtsstaatlich komplizierten Umweg. Die Politik ist gefordert, sich selbst aktiver im Bereich Tierschutz (auch auf EU-Ebene) einzusetzen.“

Umweltverträglichkeitsprüfungen seien „ein wichtiges politisches Instrument des Umweltschutzes. Der Bau einer derartigen Fischfabrik ohne Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung würde diese grundsätzliche Idee von Umweltschutz ad absurdum führen“, betont Erich Schacherl vom VGT Kampagnenteam.

Erich Schacherl (VGT): „Die Lachse in der geplanten Fischfabrik sehen vom ersten Moment ihres Lebens bis zum letzten Atemzug nur künstliche, unnatürliche Umgebung. Sie müssen in unnatürlichen Wasserbecken mit viel zu vielen Fischen auf zu engem Raum leben. Wassertemperatur und Wasserqualität werden ständig unnatürlich beeinflusst, um die Fische züchterisch zu manipulieren. Die Lachse werden in künstlichem Licht gehalten. Sie werden mit industriell produziertem Futter gefüttert. All das bedeutet aus Tierschutzsicht, dass ihnen Schmerzen, Leiden, Schäden und Qualen zugefügt werden.“