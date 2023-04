In der Bobbin-Fabrik: „Katzwerdung“ mit Petra Winkler

Als Mitglied des Subetasch Kollektivs zeigt Petra Winkler erstmals ihre Werke in einer Einzelausstellung. Die meist großformatigen Werke in Öl auf Leinwand und Pappmaché entstanden in den Jahren 2020 bis 2023. Am Ostersonntag lud Subetasch zur Vernissage in die Räumlichkeiten der Bobbin-Fabrik.

Winkler wuchs in Kleineibenstein bei Gmünd auf, ging in die Kreativhauptschule, maturierte an der HBLA Kunst in Linz. Einen speziellen Berufswunsch gab es nicht: „Ich wollte sehen, wohin mich mein Talent führt“, sagt sie.

Nach einem Studium an der Grafischen in Wien arbeitet sie als Grafikerin bei der Tageszeitung Die Presse. Sie lebt teils in Wien, dank Homeoffice aber auch in Kirchberg, wo sie das von der Großmutter geerbte Haus renoviert hat. Die Freizeit wird von der Malerei bestimmt. Das von der Künstlerin erfundene Wort Katzwerdung spielt auf die Verwandlung vom Hunde- zum Katzenhalter an. Dabei scheint es sich um eine langsame, rätselhafte Verwandlung der Persönlichkeit zu handeln.

Von Hunde- zur Katzenhalterin

Petra Winkler hat diesen Prozess selbst durchgemacht: Zu Beginn der Covid 19-Pandemie verlor sie ihren geliebten Hund, der sie fast 16 Jahre lang begleitet hatte. Abgekapselt von der Außenwelt, verarbeitete sie ihren Verlust, bekam zwei Kätzchen geschenkt – von denen sie eines gleich wieder verlor. Die Gemäldeserie „Katzwerdung“ illustriert die Phasen des Veränderungszyklus.

Die Werke lassen viel Interpretationsspielraum. Winkler sieht das Prozesshafte in ihrem Leben, das seine Zeit dauert, während der man Resilienz beweisen muss. Bewusst arbeitet sie mit Ölfarben, da diese eine sehr lange Trocknungszeit brauchen. Zu sehen bis Juni, Öffnungszeiten: subetasch.org

