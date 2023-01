Kleines Jubiläum: Männergesangsverein wird 155

60 Jahre Mitgliedschaft: Ehrennadel in Gold des Chorverbandes NÖ und Verbandsabzeichen des Chorverbandes Ö in Gold mit Ehrenbrief für Herwig Eigenschink, Friedrich Wandl; 50 Jahre : Ehrennadel in Silber des Chorverbandes NÖ und Verbandsabzeichen des Chorverbandes Ö in Gold mit Ehrenbrief für Robert Knapp, Gerhard Lindner; Anstecknadel in Gold des Chorverbandes NÖ für Peter Pollak ( 40 Jahre ), Franz Kramann ( 38 Jahre ); Anstecknadel in Silber des Chorverbandes NÖ für Hubert Wenny ( 32 Jahre ); Vereinsnadel in Silber für Martin Taufner ( 15 Jahre ).