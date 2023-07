Früherer Bezirkshauptmann-Stellvertreter Johann Glaßner ist verstorben

Ab dem Jahr 2000 war Johann Glaßner an der Bezirkshauptmannschaft Gmünd tätig, in den Landesdienst kam er 1993. Bevor ihn seine beruflichen Wege ins Obere Waldviertel führten, arbeitete Glaßner als Jurist an der Bezirkshauptmannschaft Melk. Sein Aufgabenbereich in Gmünd umfasste vor allem wasserrechtliche Belange.

2014 verabschiedete sich Johann Glaßner von der Bezirkshauptmannschaft Gmünd: Er wechselte nach St. Pölten und wurde Jurist in der Abteilung Umwelt- und Energierecht. Von 2019 bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Frühling war er schließlich in der Abteilung Anlagenrecht tätig. Erst Anfang Mai wurde er in den Ruhestand versetzt.

Während er beruflich mehrere Orte kennenlernte, blieb er privat seiner Heimat treu. Johann Glaßner lebte mit seiner Familie in Leopolds in der Gemeinde Kottes-Purk (Bezirk Zwettl). Er hinterlässt seine Gattin und fünf Kinder. Das Begräbnis findet am 31. Juli um 14 Uhr in der Pfarrkirche Kottes statt.