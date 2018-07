Plangemäß schreiten derzeit in der Bezirkshauptstadt die Arbeiten für den neuen Kreisverkehr auf Höhe Lagerhaus und Arbö in der Albrechtser Straße voran: Am 26. Juli soll mit der Asphaltierung der Fahrbahn begonnen werden, für Montag danach ist das Aufbringen der Verschleißschicht geplant – danach kann der Kreisel laut Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG) bereits für den Verkehr freigegeben werden.

Die Gehsteige waren bereits vor dem Wochenende großteils angelegt. Sie kündigten eine im Vorfeld gar nicht wirklich kommunizierte, positive Nachricht an: Sie sind beiderseits der Albrechtser Straße breit genug, um eines Tages nach Schaffung von Anschlussstellen zu offiziellen Geh- und Radwegen aufgewertet werden zu können. „Das ist unser Zukunftsprojekt für die gesamte Stadt. Mit Straßenprojekten sollen künftig immer Geh- und Radwege realisiert werden“, sagt Hauer: „Sind sie erst vorhanden, so werden sie genutzt!“

Für die geplante Verbindungsstraße zwischen Eichenallee und Lagerstraße – ebenfalls inklusive Geh- und Radstreifen (und eigenem Grünstreifen) – gab es vorige Woche die Bauverhandlung. Sobald alle Bescheide eingelangt sind, soll auch hier mit den Arbeiten begonnen werden.

Siedlungsbau beim Teich voll angelaufen

Im Zuge dessen soll, wie Vizebürgermeister Hauer erklärt, auch der Anschluss an den Radweg zum Sole-Felsen-Bad „zumindest saniert werden“. Der Bereich zwischen Eichenallee und Unterführung war bereits vor den Belastungen während der laufenden Baustelle extrem brüchig geworden.

Der Merkur-/Bipa-Bau schreitet voran. Daneben laufen die Baustelle für die Habsburg-Lothringen-Straße und... | Markus Lohninger

„Flott unterwegs“ ist man laut Hauer auch bei der Generalsanierung der umgetauften Habsburg-Lothringen-Straße von Billa-Kreisverkehr bis Harabruckteich, „das ist aber ohnehin notwendig, wir sind hier immens unter Zeitdruck“. Immerhin ist im neuen Siedlungsgebiet nahe dem Teich der Hausbau bereits voll angelaufen. Die Bodenplatte für das erste Elk-Reihenhaus ist fertig – genauso wie bei ersten privaten Hausbaustellen, wo schon erste Mauern hochgezogen wurden.

... der Siedlungsbau mittlerweile ebenfalls auf Hochtouren. | Markus Lohninger

Auch dieser Bereich wird wie berichtet ans Radwegenetz angebunden. Von der Siedlung weg wird uferseitig ein Geh- und Radweg bis zum „Billa-Kreisverkehr“ errichtet, der rechts in den Bahnhofstraßen-Radweg in Richtung Altstadt eingebunden und linkerhand am künftigen Merkur-Markt zum Bahnhof verlängert werden soll. Ziel ist hier für den Straßen- und Geh/Radwegebau eine Fertigstellung bis zur zweiten September-Woche.