„Kreislaufwirtschaft“: Leyrer+Graf steigt bei Recyclingunternehmen ein

Mit dieser Beteiligung erweitere Leyrer+Graf sein Know-how im Recycling-Bereich, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit. Die Regrub Waste & Recycling GmbH ist ein Tochterunternehmen der Tiefbau Burger GmbH und ist auf die Entsorgung und Wiederverwertung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Bodenaushubmaterialien spezialisiert. „Mit der Firma Regrub haben wir einen kompetenten Partner gefunden, da wir nicht nur im selben Marktgebiet tätig sind, sondern uns auch bereits länger in der Zusammenarbeit kennen“, betont Stefan Graf, CEO der Unternehmensgruppe Leyrer+Graf. Und: „Regrub ist ein etabliertes Unternehmen mit hohem Know-how im Bereich Recycling. Gepaart mit der Finanzkraft und Marktposition von Leyrer+Graf, können optimale Synergien gehoben werden.“

Foto: Regrub

Anstatt Bauschutt zu entsorgen, wird er bei Regrub sortiert und mittels modernster Brech- und Siebanlagen für einen weiteren Lebenszyklus recycelt. Durch die Wiederaufbereitung entstehen Produkte wie Humus, Humus-Sand-Gemische, Schottermaterialien diverser Körnungen, Recyclingbeton, Recyclingasphalt und mehr. Betonabbruch, Abbruchasphalt, mineralische Hochbaurestmassen, aber auch Schüttmaterialien finden beispielsweise für den Unterbau von Straßen oder als Verfüllungen und Oberflächenbefestigungen Verwendung. Baurestmassen in den Produktionsprozess zurückzuführen, sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und trage dazu bei, vorhandene Ressourcen noch sinnvoller zu nutzen und die CO2-Emmissionen zu verringern, teilt Leyrer+Graf mit.

Doppelspitze mit Mario Burger und Othmar Zimmel

Die Regrub Waste & Recycling GmbH hat Standorte in Herzogenburg, Kollersdorf und Lengenfeld. Dort werden Baurestmassen, gefährliche Abfälle und Aushubmaterialien aus ganz Niederösterreich und Wien übernommen, sortiert und mittels verschiedenster Aufbereitungsanlagen zu wieder einsetzbaren Produkten aufbereitet. Der Großteil der Recyclingprodukte kommt auf den umliegenden Baustellen wieder zum Einsatz.

Mario Burger bleibt weiterhin als Geschäftsführer im Team und wird gemeinsam mit dem neuen Geschäftsführerkollegen Othmar Zimmel, Geschäftsfeldleiter für den Tiefbau bei Leyrer+Graf, die Regrub Waste & Recycling GmbH auf Erfolgskurs halten. „Wir sehen in unserem Tun einen Auftrag an die Gesellschaft, weiterhin in die Forschung und Entwicklung zu investieren und unsere Abfallströme zu 100 % in wiederverwertbare Ressourcen umzuwandeln“, sagt Burger: „Wir freuen uns sehr, mit Leyrer+Graf einen starken Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir gemeinsam bestimmt viel in Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft bewegen können.“