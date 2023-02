Kultur-Folder präsentiert

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

Der neue Gmünder Kulturfolder bietet eine breite Palette von Veranstaltungen für alle Interessen und Altersgruppen. Es gibt Angebote für Musikliebhaber, Buchliebhaber, Kulturinteressierte und Menschen, die etwas über die Geschichte ihrer Stadt erfahren möchten. Im neuen Design erstrahlen auch die Plakate und Werbemittel für die Kulturveranstaltungen der Stadt Gmünd.

Unterm Motto „Mit der Kultur verbunden“ sind im Folder neben den von der Stadtgemeinde organisierten Veranstaltungen auch Events von Vereinen und anderen Veranstaltern zu finden. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer: „Die Bezirkshauptstadt Gmünd ist bekannt für ihr reichhaltiges und vielfältiges Kulturprogramm. Es freut mich sehr, dass wir in dieser Halbjahres-Vorschau die ganze Palette an Kulturevents in unserer Stadt präsentieren können. Ich danke allen, die jedes Jahr einen so wichtigen Beitrag zur Vielfalt der Kultur in Gmünd leisten.“

Die nächsten Termine sind die Multimediashow zur Naturlandschaft des Bezirkes von Klaus Dacho (24.2., 19.30 Uhr, Palmenhaus) sowie die Matinee des „Gmünder Tuba Quartetts“ (5.3, 10.30 Uhr, Perikles).

