Man könnte meinen, Richard Pils hätte in seinen 74 Lebensjahren mit dem Wandel vom Volksschuldirektor zum Verleger und Burgbesitzer schon alles erlebt. Am 21. August schlotterten ihm in der ebenfalls von ihm und einem Partner erworbenen, ehemaligen Eisenberger-Fabrik in Gmünd aber doch die Beine: „Ich war nie so nervös wie heute“, gestand er schließlich, nachdem dort die Ausstellung der Florentina Pakosta erfolgreich eröffnet war.

„Bombe in Kathedrale.“

Pakosta habe sein Leben schon in jungen Jahren geprägt, sagte Pils, eine seiner jüngsten künstlerischen Begegnungen sei jene mit der Arbeit der heute 87-Jährigen gewesen. Das zur Galerie umfunktionierte, strahlend weiße und lichtdurchflutete Obergeschoß der „Fabrik“ habe diese als „Kathedrale, wo ich eine Bombe hineinstellen will“, bezeichnet. Bei Pakosta ist das nicht als Gewaltandrohung, sondern eher als Reflexion darauf interpretierbar: Die Wienerin wurde in der Zwischenkriegszeit geboren, erlebte in der Nazizeit „den Mann in seiner ungeschützten Brutalität“ und widmete dem Thema später „fast ihr gesamtes Schaffen“, wie Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder als Laudator in Gmünd festhielt. Von Köpfen wandte sie sich zunehmend abstrakten Formen hin.

Farben „fressen jeden Inhalt, machen Bilder schön“, erklärte Pakosta einst dem Standard, warum sie lange darauf verzichtete. Später habe sie eher Farben gesucht, die „verletzen“ – in Gmünd großformatig zu bestaunende Ergebnisse sind mitunter knallig-radikale, häufig mit dem harten Kontrast des kräftigen Grün mit aggressivem Rot arbeitende „Trikolore-Bilder“. Zerbrochene Formen erinnern hier an zerbrochene Gefühle, sinnierte Schröder, „an ein Trauma, das ein kleines Mädchen im zerbombten Keller erlebte“.

„Ganz abstrakt wird die Welt wieder konkret“.

Es seien Gemälde, die „wie eine schallende Ohrfeige daherkommen, mich in einem derart transparenten Raum in einen klaustrophoben Zustand versetzen“. Ihr Beitrag zur Neo-Geo-Strömung sei abstrakte, „nur“ geometrische Kunst, „die aber sehr viel mit der Wirklichkeit zu tun hat. Sie wäre vollkommen missverstanden, wenn sie bar jeden Inhaltes gesehen würde – erst ganz abstrakt wird die Welt wieder konkret.“

Beseelende Töne hielten Annette Schäfer, Gunther Teuffel und Clara Emilia Teuffel bei der Vernissage den aufwühlenden Arbeiten zwischen den Worten entgegen. Zu sehen ist die Ausstellung bis 10. Oktober (Sa, So, Feiertag: 11-17 Uhr) in der „Fabrik“, Litschauer Straße 23.