Ein couragierter Mann meldete sich am 17. Dezember um 11.45 Uhr bei der Polizeiinspektion Gmünd. Am Gelände des Merkur-Marktes bzw. am gegenüberliegenden Kinderspielplatz würde sich eine verdächtige Person herumtreiben, so seine Meldung.

Die Beamten fanden einen 49-jährige tschechischen Staatsbürger vor. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen diesen Tschechen bereits ein Aufenthaltsverbot auf österreichische Staatsgebiet vorliegt, somit wurde der 40-Jährige festgenommen.

In einem Versteck am Kinderspielplatz fanden die Beamten dann auch sein Diebesgut: Aus dem Merkur-Markt dürfte der Tscheche zwölf Packungen Butter und sechs Konservendosen mit Thunfisch im Gesamtwert von 60 Euro gestohlen haben.

Nach erfolgter Einvernahme wurde der einschlägig vorbestrafte Verdächtige in die Justizanstalt Krems/Donau eingeliefert und dort in Untersuchungshaft genommen.