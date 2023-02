Gemeinsam gefeiert: Waldviertler Freunde trafen einander auf Hawaii

Die beiden lernten einander durch ihren Beruf in Wien kennen, arbeiteten drei Jahre lang gemeinsam. Die beruflichen Wege trennten sich, die Freundschaft blieb. „Martina war es auch, die für mich eine Abschiedsparty organisiert hat, als ich 1998 nach Amerika ausgewandert bin“, erzählt Seidl.

Die Freunde trafen einander immer wieder: „Der Höhepunkt war sicher, als Martina im Jahr 2000 nach Atlanta flog, um mich bei meinem Antreten als Paralympics in Sydney zu unterstützen. Sie hat auf unsere Hunde aufgepasst, während Joni und ich in Sydney waren.“ Der mehrfache Staats- und Landesmeister trat dort wie berichtet im Speerwurf und Kugelstoßen an.

Jetzt führte ein Urlaub auf Hawaii die Freunde zusammen. Martina Neunteufl und ihr Partner begaben sich auf eine dreimonatige Weltreise, die sie Ende des Vorjahres nach San Francisco und danach einen Monat nach Hawaii führte. „Da sich eine New Year’s-Party in San Francisco nicht ausgegangen ist, haben wir uns entschlossen, ebenfalls nach Hawaii zu fliegen“, berichtet Hans Seidl.

Höhepunkt der zwei Wochen war die Feier zum 50. Geburtstag von Martina Neunfeufl, den sie am 28. Jänner beging, und zum 25. Hochzeitstag des Ehepaares Seidl, der am 20. Juni ansteht. „Diese beiden Wochen auf Hawaii werden uns immer in Erinnerung bleiben. Es war eine ganz tolle Zeit und wir freuen uns schon auf unser nächstes Treffen“, sind sich die Freunde einig.

