„Ist der Brunnen noch ganz dicht“, hatte die NÖN gefragt, als der markante Granitbrunnen am Gmünder Stadtplatz Anfang April tagelang Wasser über die Fußgängerzone verteilt hatte. Jetzt ist die Antwort auf die Frage klar. Die Ursache bleibt ein Rätsel, das beliebte Fotomotiv vor Altem Rathaus und Sgraffitohäusern ist zum Start der Ausflugssaison leer.

Kein Auftrag vor 2022. „Es wurden viele Schritte für die Lecksuche unternommen, auch die Schächte inspiziert und die Abflüsse mit der Kamera befahren. Aber an sich ist alles dicht“, sagt Thomas Votova, Leiter des städtischen Wirtschaftshofes. Die Fugen des Teiles, das vor 29 Jahren im Zuge der Umgestaltung des Stadtplatzes inklusive Schaffung der Fußgängerzone errichtet worden war, wurden in der Vergangenheit bereits erneuert, genauso kam ein Innenanstrich. Trotzdem war das Erwachen nach dem Winter 2021 noch böser als in den Jahren davor.

Mehrere Brunnenspezialisten seien hinzugezogen, Angebote eingeholt worden, sagt Votava. Der verwinkelte Bau sei dabei durchaus eine Herausforderung gewesen: „Eine Firma musste aus Zeitmangel für das komplette Jahr 2021 abwinken. Umso mehr freut uns letztlich die gefundene Waldviertler Lösung.“

Neue Innenschicht. Der Weitraer Helmut Rojek, der als Spezialist für Kunststoff-Sprühbeschichtungen auch große Aufträge in Wien abarbeitet, wurde mit der Innenbeschichtung beauftragt. Dass das funktioniert, davon überzeugte sich eine Gmünder Delegation bei der Besichtigung dreier Brunnenanlagen in Weitra. Votava: „Die wurden in den 1990er Jahren von Rojek abgedeckt und halten seither dicht.“

Er schätzt, dass die Arbeiten noch vor den Ferien starten und abgeschlossen werden können. Die Kosten im geringen fünfstelligen Bereich wurden laut Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) im Zuge der „Stadterneuerung XL“ zur Förderung eingereicht, „wir hoffen, dass sie ganz berücksichtigt werden.“

Auch eine neue „Haube“. Abgehakt kann der Brunnen übrigens nach der Abdichtung noch immer nicht werden: Die schicke Abdeckung, die das Innenleben im Winter schützen soll, dürfte laut Rosenmayer nicht mehr reparierbar sein, „wir werden es bis zum Winter vermutlich ersetzen müssen“. Auch dieses Projekt soll für die Stadterneuerungs-Teilnahme eingereicht werden.