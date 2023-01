Letzte Arbeiten: Die Eis-Eröffnung naht

Aus der erhofften Eröffnung des Gmünder Synthetik-Eislaufplatzes während der Weihnachtswoche 2022 wurde noch nichts, die Adaptierung der Anlagen am alten SV-Sportplatz schreitet aber bereits in großen Schritten voran.

„Wir wollen so schnell wie möglich mit dem Betrieb starten und arbeiten mit hohem Tempo daran, wobei uns die aktuelle Wetterlage sehr zugute kommt“, sagt Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP). Aber: „Wir möchten auch nichts überhudeln.“ Eine Summe aus zahlreichen Kleinigkeiten ergebe dann doch einigen Aufwand.

Die alte Sportplatz-Kantine wird durch einige Adaptierungen zur Umkleide für die Eislaufenden umgerüstet, sie wurde bereits mit Infrarot-Paneelen zum Beheizen ausgestattet. Der Weg von den Umkleiden zum Eislaufplatz wird kufenschonend mit Matten ausgelegt. Der mit Unterstützung von Leyrer+Graf aufgestellte Sanitärcontainer braucht noch Anschlüsse an Kanal und Wasser, mittels Hubsteigers soll in den nächsten Tagen LED auf vorhandene Fluchtlichtmasten montiert werden. Manches ist noch in Abklärung, so war die Idee einst die Schaffung eines Verleihsystems.

Geöffnet sein soll die Anlage künftig zum Nulltarif täglich zwischen 8 und 21 Uhr.

Auch Arbeiten für Tennisplätze angelaufen

Die etwa 20x30m große Eisfläche ist wie berichtet der erste Schritt zur beabsichtigten Schaffung eines „Sport- und Freizeitzentrums“ mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten am Areal der Sportvereinigung Gmünd, die Stadt Gmünd will dafür aktuell 450.000 Euro in die Hand nehmen. 250.000 Euro gehen an den Sportverein für Überlassung und teils Ankauf gewidmeter Sportflächen.

Der Verein lässt am hinteren Ende des Bereiches auch die fünf alten Tennisplätze auf, baut um die bestehenden beiden Courts neben dem einstigen Fußballrasen vier neue Sandplätze an. Die Arbeiten dazu sind mittlerweile ebenfalls angelaufen.

