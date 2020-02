Obmann Markus Wandl begrüßte die erschienenen Kammerräte und zahlreiche Ehrengäste. Der von Kammersekretär Martin Spitaler verlesene Jahresabschlusses wurde einstimmig genehmigt.

zvG Markus Wandl

Danach berichteten Obmann Wandl, Kammersekretär Spitaler und die Berater der Bezirksbauernkammer über aktuelle Themen in der Land- und Forstwirtschaft. Obmann Wandl widmete sich den aktuellen Problemthemen wie Bio-Weideregelung, Pflanzenschutzmittel-Notfallszulassungen und den Zukunftsthemen in der Agrarpolitik. Er wies in seinem Bericht klar darauf hin, dass die Bauern in der kommenden gemeinsamen Agrarpolitik - speziell in unseren Breiten - jedenfalls besser aussteigen müssen als in der Vergangenheit.

„Es dürfen die Ausgleichszahlungen in keinem Bereich geringer werden, dennoch brauchen wir in vielen Produktionssparten eine Aufstockung der finanziellen Mittel. Nur so kann die Zukunft unserer Betriebe gesichert werden“, meinte Wandl. Kammersekretär Spitaler rief die geleistete Arbeit in Form eines Jahresberichtes in Erinnerung.

Betriebsberaterin Gerda Weinberger informierte über die bevorstehende Agrarstrukturerhebung und die Beratungsmöglichkeiten in Zusammenhang mit der Bio-Weideverpflichtung. Betriebsberater Franz Pascher gab einen Überblick über die Investitionsförderungs-Antragszahlen.

Anschließend beleuchtete Forstsekretär Josef Weichselbaum noch die aktuelle Lage am Holzmarkt, die Schädlingsentwicklung in der Forstwirtschaft und die Hilfestellungsmöglichkeiten in diesem Zusammenhang.