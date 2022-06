Letzter Akt für historisches Gebäude: Arbeiterheim fällt

Werbung

Einem historischen Bauwerk der Gmünder Neustadt geht es seit einigen Tagen an den Kragen: Das vor etwa hundert Jahren als Angestelltenwohnhaus für das Flüchtlingslager errichtete „Arbeiterheim“ – das dem Straßenzug aktuell noch den Namen gibt – wird dem Erdboden gleichgemacht.

NÖN-Leser kennen die Pläne für das gesamte Areal zwischen der Parkfläche hinterm Café Van Gogh und einem Firmenparkplatz von Leyrer+Graf am Eck Postgasse/Arbeiterheimgasse seit bald vier Jahren, die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) will hier erstmals seit 2014 wieder ein Neubauprojekt in der Stadt Gmünd abwickeln. Vorgesehen ist lang gezogen und parallel zur Straße die Errichtung von 36 barrierefreien Wohnungen auf drei Ebenen in bester Zentrumslage.

Die geplante Ansicht des künftigen Wohnkomplexes in der Arbeiterheimstraße 1. Foto: ZT Schwingenschlögl

Baustart nicht mehr für heuer erwartet

Geändert haben sich aber die finanziellen Rahmenbedingungen – zum Bedauern von WAV-Direktor Manfred Damberger. Die massive Teuerungswelle habe die ursprüngliche Investitions- und Mietpreis-Kalkulation mit geplanter Bruttomiete unter 6,50 Euro pro Quadratmeter ausgehebelt. Ziel bleibe ein gemeinnütziges Objekt mit Kaufoption und sehr geringen Eigenmitteln, „daher wird heuer auch kaum mehr ein Baustart realisierbar sein“. Vorerst bleibt es somit beim ersten Schritt, dem Abbruch des Altbestandes. „Dafür ist die Preislage noch einigermaßen in Ordnung“, so Damberger.

Blicke zurück: Haus mit Geschichte

Das Gebäude wurde im Ersten Weltkrieg als Wohnhaus für Angestellte des Elektrizitätswerkes im Flüchtlingslager errichtet, in den 1930er Jahren zu einem Zentrum der Arbeiterbewegung und schließlich zur SPÖ-Bezirkszentrale. Ein 1950 gefasster Beschluss zum Neubau mit Veranstaltungs- und Kino-Saal, in den dann neben der SPÖ-Bezirksorganisation auch Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund einziehen sollten, wurde nie umgesetzt, die „Roten“ der Altstadt bauten in der Hans-Lenz-Straße ihr eigenes Volksheim (heute Kulturhaus). In den 1960ern wurde immerhin ein großer Saal errichtet. Hundert Tage im Jahr seien die Räume ausgelastet gewesen, sagte der frühere Stadtamtsdirektor Manfred Dacho später. Bälle, Tanz, Kultur, Sitzungen, Schulungen wurden abgehalten, drei Jahre lang polytechnische Schüler unterrichtet. In Wintern wurde vorm Haus ein Eislaufplatz betrieben.

Im neuen Jahrtausend begann der Niedergang des Hauses

Die Bezirkspartei zog ins Kulturhaus um, das Veranstaltungswesen stagnierte, der Sanierungsdruck wuchs. 2002 kaufte das BFI das Gebäude an und baute es zum Schulungszentrum um, zog 2015 aber in die neue Arbeiterkammer-Zentrale in der Weitraer Straße. Seither stand das Gebäude leer. Der „Verein Arbeiterheim“ löste sich auf. „Es war einmal alles, jetzt existiert es nicht mehr…“, trauerte Manfred Dacho 2017, als er Haus und Verein im Büchlein „Das Arbeiterheim Gmünd-Neustadt. Die Geschichte eines Vereins – Eine Tradition ist zu Ende“ verewigte.

Als jetzt die Abbruchmaschinen auffuhren, wurde immerhin ein erster Schritt getan, um an der Adresse Arbeiterheimgasse 1 etwas mehr als hundert Jahre nach Setzung des ersten Ziegels wieder eine Wohnadresse zu schaffen – wann auch immer dann der nächste Schritt erfolgen kann.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.