Letzter Wunsch von Krebspatient Martin ging in Erfüllung

Das mobile Palliativteam aus dem Landesklinikum Gmünd versorgt seit wenigen Wochen ihren Patienten Martin, der an Krebs leidet. Sein Tumor wächst am Hals bereits viele Zentimeter nach außen und bereitet ihm sehr große Qualen. Die Ärzte in den Krankenhäusern können leider nichts mehr für ihn tun, außer die Schmerzen so erträglich wie möglich zu machen.

Trotz der schweren und schlimmen Diagnose lässt sich der Niederösterreicher seinen Lebensmut nicht nehmen. „Bei einem Verbandwechsel erzählte mir Martin, dass er noch einmal gerne mit seinem Sohn mit einem E-Boot auf dem Ottensteiner Stausee fahren möchte. Das wäre sein größter Wunsch“, schildert Diplomschwester Eva-Maria Spiesmaier.

„Ich war tief gerührt von diesem Wunsch und erinnerte mich an den Verein ‚Rollende Engel‘, auf den ich erst kürzlich aufmerksam geworden war. Dieser Verein erfüllt österreichweit schwerkranken Personen ihren letzten Wunsch“ erklärt Spiesmaier, die daraufhin diesen Verein kontaktiert und dem Team die Situation um Patienten Martin schilderte.

Nur wenige Tage später brachen die ehrenamtlichen Wunscherfüller auf und holten Vater und Sohn von Zuhause ab. Begleitet wurden sie von den beiden Gmünder Palliativteam-Mitarbeiter Eva-Maria Spiesmaier und Rudolf Haller.

Foto: Landesklinikum Gmünd

Gut gelaunt und mit Musik von „CCR“ und „Eric Clapton“ ging es im „Rollenden Engel“ zum Stausee in Ottenstein. Dort angekommen strahlten Martins Augen – in dieser Gegend hatte er in seiner Kindheit viel Zeit verbracht und viele schöne Erinnerungen mitnehmen können.

Schnell wurden zwei E-Boote ausgesucht und die Fahrt über den wunderschönen Stausee konnte beginnen. Martin und sein Sohn fuhren gemeinsam in einem Boot. Die Palliativteam-Begleiter und die „Engel“ folgten im zweiten Boot, immer für einen etwaigen Notfall gerüstet. Vater und Sohn konnten noch einmal die Natur genießen, einmal noch in Ruhe über alles sprechen, einfach eine schöne Zeit miteinander verbringen.

Nach eineinhalb Stunden wurde wieder am Steg angelegt und im Seerestaurant eingekehrt. Ein letztes Bier mit tollem Ausblick vor der Heimreise durfte nicht fehlen. Martin war überglücklich: Genauso hatte er sich seinen „letzten Wunsch“ vorgestellt.

