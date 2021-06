Leyrer+Graf und das Tochterunternehmen Graf-Holztechnik haben beim Wiener Stadterneuerungspreis der Landesinnung Bau Wien zwei zweite Plätze abgeräumt. In der Kategorie „Bravour Leistung“ wurde Leyrer+Graf mit der Revitalisierung des Goethehofes im 22. Bezirk mit Platz zwei ausgezeichnet. Das Bauvorhaben in der Braunhirschengasse im 15. Bezirk, ein Projekt der Graf-Holztechnik, wurde als Zweiter in der Kategorie „Wiener Meisterleistung“ prämiert.

Heuer wurde auch eine Trophäe verliehen: Leyrer+Graf darf sich über den Wiener „Güte Ziegel“ in Silber freuen.