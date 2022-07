Weniger Spenden, mehr Nachfrage: Lager in Henry-Läden leeren sich

Werbung

Die Schachteln im Sortierraum des Henry-Ladens in der Gmünder Meridian-Passage stapeln sich nach wie vor. Sieht nach viel Kleidung aus, die dem Roten Kreuz zum Wiederverkauf zur Verfügung gestellt wurden. „Das sind schon Wintersachen, ab hier sind die Schachteln leer“, sagt Christoph Schattauer-Schmidt, zuständig für den Laden. Dabei deutet er auf die hintere Hälfte des Raumes: „Unsere Lagerstände werden nach und nach geringer.“

Das Rot-Kreuz-Team nehme die Umstellung der Altkleidersammlung zu Jahresbeginn als möglichen Grund dafür wahr: „Wir haben schon öfter gehört, dass Leute denken, die in den Containern abgegebene Kleidung sei für uns. Aber so ist es leider nicht.“ Ähnliches bestätigt auch Stefan Uitz, beim Roten Kreuz in Litschau für den Henry-Laden zuständig: „Bei uns ist die Nachfrage im Sommer wegen der Touristen außerdem höher.“ Die Organisation der Alttextiliensammlung ging, wie berichtet, vom Roten Kreuz auf den Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung über, in allen Gemeinden wurden Container aufgestellt. Aber: „Wer Kleidung für die Henry-Läden abgeben will, kann das nur zu unseren Öffnungszeiten machen“, erinnert Schattauer-Schmidt.

Interesse wegen „Re-Use“ und Teuerungen groß

Zeitgleich zur rückläufigen Abgabe von Spenden gebe es mehr Besucher, sagt er: „Rundherum wird alles teurer, aber bei uns ändert sich an den Preisen nichts.“ So könne sich auch jemand mit kleinerem Budget leisten, was sonst nicht erschwinglich wäre.

Die Second-Hand-Boutiquen sind nicht nur für Bedürftige wichtig, ein Trend zum „Re-Use“ mache sich nämlich bemerkbar: „Wir hören oft Rückmeldungen, dass es toll ist, dass die Sachen weiter verwendet und nicht weggeworfen werden.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.