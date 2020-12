An den Weihnachtstagen steht die Sole-Felsen-Welt alljährlich regelrecht Kopf – bis zu 2.500 Besucher strömen rund um den Jahreswechsel pro Tag in die Wellness-Anlage in Gmünd, ehe Silvester mit einem rauschenden Fest samt Großfeuerwerk ausklingt. Den Beginn des 14. Bestandsjahres verbringen ein Großteil der 185-köpfigen Belegschaft und die Thermenfans aufgrund der Covid-Vorgaben des Bundes zuhause.

„Müssen da gemeinsam durch.“

Der Umsatzersatz durch die Republik ist gedeckelt und kann den finanziellen Schaden nicht voll abdecken, Geschäftsführer Bernhard Strohmeier spricht aber von „nicht gefährlichen Einbußen“. Auch sonst gibt es kein Trübsalblasen trotz einer brutalen Achterbahnfahrt durch 2020 mit rekordverdächtigem Start, erstem Lockdown, dem wochenlang voll ausgelasteten Hotel im Sommer, dem Einbruch infolge des Schremser Coronaclusters im Herbst und nun dem zweiten Lockdown. „Wir bleiben optimistisch“, sagt er. Die Belegschaft sei seit März mit einem Monat Ausnahme in Kurzarbeit: „Da fehlt allmählich auch finanziell echt was, das trifft einige sehr schmerzlich. Aber wir haben uns das alle nicht ausgesucht, wir müssen da gemeinsam durch – die Kollegen verstehen das, stehen dahinter.“

120 Mahlzeiten „to go“ und Weihnachts-Bäckerei

Einige Arbeit schafft sich das Team selbst, wodurch in diversen Bereichen etwa ein Dutzend Mitarbeiter eingespannt werden können. Mehr als erwartet hat etwa das Küchenpersonal zu tun: 80 bis 90 Mittagessen werden im Schnitt laut Strohmeier täglich aufgekocht und abgeholt bzw. ausgeliefert, Tendenz steigend. Am 4. Dezember waren es gar 120 Mahlzeiten. „Man merkt, dass nun am Wochenende mehr zuhause gekocht wird, oft was für Montag bleibt. Ab Dienstag steigen die Bestellungen bei uns an“, schmunzelt Strohmeier.

Weil Adventmärkte als Option zum Kauf von Weihnachts-Bäckerei heuer ausfallen, wurde in der Sole-Küche zudem mit der Herstellung von hausgemachter Bäckerei begonnen. Drei Pâtissiers freuen sich über Arbeit und kreative Abwechslung.

Das Marketing setzt indes stark auf den Gutschein-Verkauf, arbeitet Strategien und Packages für die Zeit nach der Schließung im Jänner aus. Bis da soll auch ein neuer Onlineshop starten, der um Sole-Felsen-Gin, Sole-Felsen- Torte oder Geschenkkörbe mit Gutscheinen erweitert wird.

Arbeit gäbe es auch für externe Partner

Das Solebad möchte die Zwangspause wie im Frühjahr gerne zur Generalsanierung der Duschen nutzen, um Gästen die Störung während des Betriebes und sich Kosten für Nachtarbeit bzw. Ausweich-Duschcontainer zu ersparen. Fehlten damals coronabedingt die Fliesen, so fehlen nun in zwei Gewerken die Handwerker, weil deren Arbeitgeber heillos ausgebucht sind. Das 150.000-Euro-Projekt muss im Frühling nachgeholt werden.