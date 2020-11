Mattias Böhm: Studienabschluss als Jahrgangsbester .

Der Gmünder Mattias Böhm schloss das sechssemestrige Bachelor-Studium zum Biomedizinischen Analytiker an der Fachhochschule Wiener Neustadt mit dem Titel Bachelor of Science in Health Studies als Jahrgangsbester mit ausgezeichnetem Erfolg ab.