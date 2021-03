„Hilfe durch den Marshall-Plan wirkt sich aus: Ab Montag um 100 Tageskalorien mehr“ – was sich für die Einen nach gefährlicher Drohung, für die Anderen nach Geschichtsunterricht anhört, ist eine Schlagzeile des „Kleinen Volksblattes“ aus dem Jahr 1948. Das – und viele andere Relikte aus längst vergangenen Zeiten – finden sich in Ingrid Hubmayers Geschäft „Altes aus Stadt und Land“ am Gmünder Stadtplatz.

Wer durch das unscheinbare, aber doch einladende Tor tritt und durch die drei Räume streift, die zusammen Hubmayers Laden bilden, ist sich nicht ganz sicher, ob er sich eher als Zeitreisender oder als Schatzsucher fühlt. Aber was versteckt sich hinter dem großen rot-weißen Tor denn nun wirklich?

Die Tische sind gedeckt

Schon im Gang vor dem eigentlichen Geschäft stehen einige alte Gebrauchsgegenstände – vor allem aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Bald darauf folgt der freundliche Empfang von Ingrid Hubmayer. Sie führt durch die beiden zusätzlichen Räume, die ebenfalls zum Geschäft gehören. Im hinteren stehen zwei Esstisch-Gruppen, beide liebevoll eingedeckt. Sowohl die Möbel als auch das Geschirr sind schon alt, erzählt Hubmayer.

Was aussieht wie ein Museum, ist letztendlich doch ein Geschäft: Jedes noch so kleine Objekt ist mit einer Preismarke versehen. Sie wisse ganz genau, wo alles steht, sagt die 83-Jährige: „Das hält mich geistig fit.“

Die eigene Geschichte

Um im Antiquitätengeschäft zu bestehen, brauche es auch viel Fachkenntnis – etwa über Zeit- und Stil-Epochen, betont Ingrid Hubmayer. Und das interessiere sie schon lange. Die Geschäftsräume und auch die Gegenstände sind zwar alt – verstaubt aber keineswegs. Hubmayer hegt und pflegt den Laden, ihre ganz persönliche Note ist in jeder Ecke zu erkennen.

Begonnen hat ihre Leidenschaft für das Alte und Antiquierte schon vor vielen Jahrzehnten durch Flohmärkte. Als die Familie das Haus am Stadtplatz 2 gekauft hat, habe sich das Erdgeschoß für diese Zwecke angeboten, es entwickelte sich ein eigener Laden, erzählt sie. Die Verkaufsgegenstände sind nach und nach eingetrudelt: alte Möbel, Bekleidung, Geschirr, Knöpfe. Was gibt es hier eigentlich nicht?

Auf Schatzsuche

Jeder ihrer Artikel hat eine ganz eigene Geschichte – Ingrid Hubmayer kennt sie alle. Besonders ins Auge fallen kleine, ganz besonders filigran gestaltete Tassen; Mokka-Tassen aus Japan, klärt sie auf. Viele Gläser stehen in den Vitrinen, einige davon entstammen der Stölzle-Glasproduktion. Dann die kleine Überraschung: Ingrid Hubmayer hat nicht nur die Gläser, sie zieht aus ihrem alten Schreibtisch sogar einen Original-Katalog des einstigen Glaserzeugers.

Auf dem Streifzug durch all das „Alte aus Stadt und Land“ sieht der Schatzsuchende Bilder vom Salzburger Mirabellgarten oder von der Wiener Neustädter Kirche, findet eine Arbeiter-Zeitung von 1933 oder einen Schlüsselbund. Ob es da noch das passende Schloss dazu gibt?

Ein ganz besonderes Stück ist auch der große Holz-Schreibtisch, einst Abschiedsgeschenk für einen pensionierten Gmünder Sparkassen-Direktor. Gedanklich versinkt man schnell in diese vergangene Zeit. Als dann aber plötzlich die Pendeluhr zur vollen Stunde schlägt, wird man ins Heute zurückgeholt. Es ist 11 Uhr.

Pernkopf als Stammkunde

Nur wenige Artikel haben keinen Preis vermerkt. Das sind Ingrid Hubmayers Lieblingsstücke – die verkauft sie nicht. Dazu gehört freilich ihr eigener Schreibtisch und gleich gegenüber eine Pendeluhr. Besonders stolz ist sie auf ihre Stammkundschaft: Werbung brauche sie keine, die Einzigartigkeit ihres Antiquariats spricht sich noch mündlich herum. Zu den Stammkunden zählt auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Seine Grußkarten zu Ostern mit handschriftlichen Wünschen und gemeinsame Fotos hütet sie – richtig – wie einen Schatz. Er gehe schon seit über zehn Jahren bei ihr ein und aus.

Ganz nimmt man der Besitzerin ohnehin nicht ab, dass sie auf Kunden wartet. Denn wenn sie während des Gespräches ständig an ihren Antiquitäten putzt, wird klar: Ingrid Hubmayer ist mehr als nur die Besitzerin, sie ist Hüterin ihrer Schätze. Und auch der Kunde ist eigentlich so viel mehr. Er ist Zeitreisender und Schatzsucher.