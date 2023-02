Mehr Gäste als je zuvor: Tourismus-Rekord mit über 90.600 Nächtigungen

Darf‘s ein bisserl mehr sein? Nicht wirklich, wenn es um den Tourismus in der Stadt Gmünd geht: Mit dem ging es nämlich im Jahr 2022 nicht ein bisserl, sondern steil nach oben, wie die aktuellen Zahlen aus dem Stadtamt zeigen. Hinkt das Land NÖ noch etwas hinter dem „Vor-Corona-Niveau“ her, so wurden in Gmünd alle Höchstwerte aus 2019 übertroffen. Im Gleichklang mit dem überwältigenden Rekord im Sole-Felsen-Hotel – das wie berichtet mit 60.000 Nächtigungen ein Plus von einem Viertel zu 2019 verzeichnete – erreichten die Nächtigungszahl und die Ankünfte von Gästen in der Stadt neue Rekorde.

90.609 Nächtigungen meldeten die Beherberger für das Jahr 2022 – mehr als je zuvor. 2021 waren es unter massiven Corona-Auflagen noch 62.486 gewesen, aber selbst das bisherige Spitzenjahr 2019 (82.589) wurde 2022 trotz letzter Covid-Einschränkungen im Jänner klar überboten. Bei Ankünften wurde der Wert aus 2019 – 46.596 – sanft auf 46.928 nach oben geschraubt.

Die stärksten Monate fielen wie 2021 und 2019 ins zweite Halbjahr, wobei die Extremwerte der Monate Juli bis Oktober aus 2021 – als der Österreich-Urlaub im Schatten der Pandemie seine Hochblüte hatte – in 2022 nicht mehr ganz erreicht wurden. Dennoch lagen die Zahlen auch da klar über 2019, auch im August als Monat mit den damals wie heute meisten Nächtigungen (2019: 10.206; 2021: 11.723; 2022: 10.545).

Im Vorjahr neu: Keine „schwachen“ Monate mehr

Ebenfalls deutlich über 8.000 Nächtigungen lagen Juli, September und Oktober. Auffällig: „Schwache“ Monate, die vor Covid immer dabei waren, gab es 2022 nicht, selbst im Jänner wurden 3.500 Gäste und über 6.000 Nächtigungen gezählt.

Die Entwicklung sei ein positives Signal für Wirtschaft und Arbeitsplätze in der Region, sagt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer: „Viele Unternehmen, die vom Tourismus abhängig sind, haben in den letzten Jahren unter den Auswirkungen der Pandemie gelitten. Der neue Rekord ist ein Grund zur Freude.“ Tourismus-Stadtrat Benjamin Zeilinger: „Gmünd und die Region gehören zu den Top-Destinationen in Niederösterreich.“

Neue Beherberger in allen Sparten von Privatzimmer bis Hotel seien immer gesucht, sagt Rosenmayer, die die Reize Gmünds mit Sole-Felsen-Welt, Gastro, Natur, attraktivem Umfeld im Bezirk und über der Grenze betont. Gezeigt wird das nach Abschluss eines mehrjährigen Projektes über einen neuen touristischen Außenauftritt auch mit zweisprachigen Flyern und Broschüren.

