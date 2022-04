Millionen-Investition: Fernwärmenetz wird ausgebaut

Die ersten Grabungs-Baustellen im Gmünder Stadtgebiet verraten es: Die via NÖN angekündigte Erweiterung des Fernwärmenetzes ist angelaufen. Bis Herbst investiert die Kelag Energie & Wärme GmbH fast eine Million Euro in die Bezirkshauptstadt.

Gearbeitet wird dabei entlang mehrerer Stränge. Im Bereich des Schlossparkes wird laut Jürgen Loschy, Vertriebsleiter der Kelag für die Ostregion, neben einer Leitungssanierung auch eine Verstärkung durch Verlegung einer dritten Wärmeleitung vorgenommen. In der Schlossparkgasse wird das Palmenhaus ans Netz angebunden. Weiter geht es zum Bleyleben-Radweg bis Wifi und Sieben-Fichten-Gasse und quer über die Weitraer Straße – wo vorige Woche die Grabung startete – in die Otto-Glöckel-Straße. Dort geht wie berichtet auch das Schulzentrum ans Fernwärme-Netz. Parallel dazu laufen auch die Grabungen in der Schulgasse zwischen Gymnasium und Schremser Straße an, wo unter anderem auch das dortige Gemeindewohnhaus mit 20 Wohnungen ans Netz gebracht wird.

Die Versorgung der genannten Bereiche erfolgt laut Loschy in einer langjährigen Partnerschaft mit der G11-Gruppe, die das Heizwerk im Access-Industrial-Park eigenständig betreibt und Wärme an die Kelag verkauft. Kelag ist wiederum für den Netzaufbau, die Erhaltung sowie den Wärmeverkauf an den Endkunden zuständig. Über eine Tochtergesellschaft wird auch České Velenice mitversorgt.

Energiekrise: Interesse auch für private Anschlüsse

Die aktuellen Arbeiten werden in Gmünd, wie Loschy ankündigt, „abhängig von den verschiedenen Baustellen in unterschiedlicher Intensität bis ungefähr Oktober“ andauern.

Weil nach dem NÖN-Beitrag zum Thema im März Anfragen kamen: Was tun Private, die im Lichte aktueller Energiepreis-Entwicklungen mit einem Anschluss ans Fernwärmenetz liebäugeln? „Entlang bestehender Leitungen ist es relativ einfach, zusätzliche Anschlüsse zu schaffen, vor allem wenn ein Verlegen durch den Garten möglich ist“, sagt Jürgen Loschy. Im anderen Fall sei es etwas komplizierter: „Dann braucht es einfach eine gewisse Zahl an Wärmeabnehmern, damit die erforderliche Investition förderwürdig und wirtschaftlich darstellbar ist.“ Interesse könne aber jederzeit bei der Kelag deponiert werden, diese starte dann gerne eine Umfrage bei anderen Anwohnern eines Straßenzuges.

