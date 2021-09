Die Feste soll man feiern, wie sie fallen – das hieß es vor Covid-19. Seiher werden Feste im Regelfall dann gefeiert, wenn das die Umstände gerade erlauben. So wurde der im September 2020 fertiggestellte, 5,5 Millionen Euro schwere Bürozubau am Firmensitz des Bauunternehmens Leyrer+Graf in Gmünd eben erst Mitte September 2021 feierlich eröffnet – mit einigen Ehrengästen und auch einer stattlichen Mitarbeiterschar im luftigen Festzelt.

„Ja, ich gab den Auftrag dazu, mein Kinderzimmer wegzureißen.“

Was im Jahr 2018 begonnen wurde, ist eigentlich mehr als ein „Zubau“: Es entstand auf einer Nutzfläche von etwa 2.000 m 3 , verteilt auf drei Ebenen, ein durch 35km Daten- und Stromkabeln verbundener Bürotrakt mit Begegnungs- und Besprechungsräumen sowie 73 Arbeitsplätzen, zudem wurde der Außenbereich im Kern des Firmenareals komplett neu gestaltet. Die Parkfläche wuchs, wie Projektleiter Andreas Müllner sagte, auf 171 Stellplätze, erhielt Garagen und Carports. Auch für einigen Grünraum blieb Platz. Geopfert wurden dafür der alte Eisenbiegerplatz, ein Rest des nach Wielands abgezogenen Bauhof-Magazins sowie die frühere Privatwohnung der Familie Graf.

„Ja, ich gab den Auftrag dazu, mein Kinderzimmer wegzureißen“, schmunzelte CEO Stefan Graf. Der Zubau sei nun ein Beitrag dazu, „einzigartige Lebensräume zu schaffen und Menschen zu verbinden“. Als Innenarchitektin habe sich dabei „zu 99 Prozent“ seine Marketingchefin Simone Fröschl verewigt.

Schleritzko: „Engagement über das durchschnittliche Maß hinaus.“

Anstrengend sei es, zu tun, was L+G mache, sagte Graf: Nach Höchstleistungen sei einst die Pandemie gekommen, in deren Gefolgschaft eine weltweite Materialknappheit. „Aber unsere Verantwortung ist es, Impulse zu setzen und in der Region zu investieren, wir bekommen auch sehr viel zurück.“

Dank und Anerkennung kam dafür unter anderem von Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Dank der „Tatkraft und des Gestaltungswillens von der Geschäftsführung und 2.400 Mitarbeitern“ sei hier etwas Tolles entstanden, so Schleritzko. Niederösterreich könne sich glücklich schätzen über das Engagement so vieler Mitarbeiter „über das durchschnittliche Maß hinaus. Das ist es, was Leyrer+Graf und Niederösterreich erfolgreich macht“.

Grusch: Lob für Qualität der Projekte

Auch Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG) war voll des Lobes: „Leyrer+Graf ist die größte Baufirma Österreichs in privater Hand, das ist gut so.“ Seit 1964, als Franz Graf Alleingeschäftsführer geworden war, seien dank ihm „Dinge umgesetzt worden, die sonst nicht möglich gewesen wären“, erinnerte er etwa an Grafs Beitrag zum Bau der Bobbin-Halle, des Rathauses, des Access-Industrial-Parks oder der Sole-Felsen-Welt „als Flaggschiff, in das seine Ideen zu hundert Prozent eingeflossen sind“. Den Betreiber schon in den Bau der Therme einzubinden, sei seine Idee und der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Dank Übernahme der Geschäftsführung durch seinen Sohn Stefan Graf 2013 sei die Kontinuität gewahrt worden.

Viele wichtige Baustellen in Österreich ziert das L+G-Logo, im Waldviertel ist es unübersehbar. Dementsprechend intensiv ist hier der Austausch mit der Behörde, betonte Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Er gab für die Zusammenarbeit in Genehmigungsverfahren aber einen römischen Einser: „Es ist keine Zusammenarbeit, wo einer auf Biegen und Brechen Projekte durchzieht – sie beruht auf Gegenseitigkeit, Verständnis und Vertrauen.“ Kurze Verfahrenszeiten seien auf „exzellent“ vorbereitete Projekte zurückzuführen.

Persönliche Worte kamen vor der Segnung des Bürotraktes von Georg Kaps. Er sei seit 24 Jahren Pfarrer in der Neustadt, die Familie Graf kenne und schätze er aber seit 36 Jahren – seit ihn Almuth Graf als jungen Kaplan im ersten Jahr in Österreich beim Schneeschaufeln angesprochen und prompt auch selbst mitangepackt habe.

„Wia san guad!“

Stefan Graf fühlte sich nach all den wohlwollenden Worten an einstige Worte seines Professors an der TU Wien, Alfred Pauser – selbst ein Gmünder, der unter anderem der Donaustadtbrücke ihr markantes Aussehen verlieh – erinnert: „Danke für das Lob. Man wird rot, aber es tut gut.“ Und in Richtung der anwesenden Mitarbeiter: „Bei aller Bescheidenheit – wia san guad!“