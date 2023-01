Mit Fotogalerie: Das war der Polizeiball im Kulturhaus

APA-Video

Bezirks-Polizeikommandant Wilfried Brocks begrüßte die zahlreichen Ball- und Ehrengäste und sprach die allgemeine Situation mit vielen Krisen an: „Trotz allem wollen wir für ein paar Stunden eine schöne Ballnacht genießen.“ Zu den Klängen von „Tulpen aus Amsterdam“ wurde der Ball eröffnet.

Die Tanzband "For You" sorgte für abwechslungsreiche Musik im voll besetzten Ballsaal. Es wurde fleißig bis in die Morgenstunden getanzt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.