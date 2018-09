In die vor der Schließung stehende Bipa-Filiale am Gmünder Stadtplatz kommt kein Fitness-Studio. Haus-Eigentümer Andreas Weber hat dahin gehende Gerüchte vorige Woche via NÖN dementiert – und doch heizte die Bestätigung einer Anfrage an sich die Gerüchteküche an. Der Name, der in dem Zusammenhang häufig fällt: „Mrs. Sporty“.

Auf NÖN-Nachfrage macht Carina Dworak, „Head of Business Development“ bei Europas größtem Frauenfitnessclub, auch gar kein Geheimnis aus ihrem Interesse an Gmünd. „Es gibt noch einzelne freie Plätze in Österreich, die wir gerne füllen möchten, und darunter ist auch Gmünd“, sagt Dworak: „Ein Studio hier hätte Sinn, daher gab es bereits Gespräche und wurden auch schon einzelne mögliche Standorte begutachtet.“ Aktuell hat Gmünd zwar im Fitnessbereich mit dem „Chili Gym“ einen starken heimischen Platzhirschen, andererseits ist Gmünd die einzige Bezirkshauptstadt im Waldviertel ohne „Mrs. Sporty“.

Bei der mit Unterstützung von Tennis-Legende Steffi Graf gegründeten internationalen Kette sind ausschließlich Frauen zum Training zugelassen, das Konzept umfasst zwei bis drei jeweils 30-minütige, betreute Zirkeltrainings pro Woche in der Kleingruppe. Im Franchising-Modell werden in Österreich annähernd hundert Studios betrieben, die es zusammen auf fast 40.000 Mitglieder bringen.

Große Teile der Partner sind Quereinsteiger

Basis für ein Studio auch in Gmünd ist neben der geeigneten Location ein Franchise-Partner, der (genauso wie die Trainer) auch männlich sein darf. Carina Dworak: „Wenn sich jemand mit Begeisterung für die Bereiche Sport und Gesundheit findet, der unser Konzept umsetzen möchte, dann unterstützen wir ihn gerne mit unserem Input und Know-how.“ Mehr als zwei Drittel aller Franchise-Nehmer seien Quereinsteiger, sagt sie. „Wir bilden sie dann dahingehend aus, dass sie erfolgreich ihren eigenen Club führen können.“