Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks berichtet, dass der Mann festgenommen und von Ermittlern des Landeskriminalamtes einvernommen wurde. Laut Staatsanwaltschaft Krems, die den Fall mittlerweile übernommen hat, stritt der Mann anfangs ab, Gewalt angewendet zu haben, zeigte sich aber schließlich doch geständig.

Am Freitagmorgen wurde der Tatverdächtige in die Justizanstalt Krems überstellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind noch am Laufen. Über den Zustand des Opfers nach der mutmaßlichen Vergewaltigung will man keine Auskünfte geben.