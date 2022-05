Nach Kritik im ersten Anlauf: Einigkeit bei Budget

Werbung

Nach der hitzigen Debatte im Vorfeld des Rechnungsabschlusses für 2021 und einem ohne SPÖ beschlossenen Budget für 2022 passierte nun der erste Gmünder Nachtrags-Voranschlag für 2022 mit der Nachbudgetierung einiger schon beschlossener Projekte und zusätzlicher Einnahmen einstimmig und ohne Kritik den Gemeinderat.

Das Nettoergebnis soll per 31. Dezember nach Antrag von Finanz-Stadtrat und Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG) nach Zuweisung von Haushaltsrücklagen bei etwa 840.00 Euro liegen, die Aufwendungen für kommunale Leistungen seien durch kommunale Erträge also komplett gedeckt. Im Finanzierungs-Voranschlag sei eine Reduktion der Finanzschulden auf 31,26 Millionen Euro vorgesehen, weil mehr Tilgungen als neue Darlehen geplant sind. Etwa 13,5 Millionen Euro der Außenstände entfallen, so Hauer, auf spätestens im Jahr 2037 endfällige Fremdwährungskredite – die derzeit wie berichtet stark zum Nachteil der Stadt gewertet sind.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.