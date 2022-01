Nach Lockdown zum Studio-Start: Viele Ideen für 2022

Etwa zwei Monate ist es her, dass das „Mrs. Sporty“-Fitnessstudio am Stadtplatz seine Türen geöffnet hat. Der Start war gut, die nächsten Wochen aber durchwachsen, fürs neue Jahr haben die Inhaberinnen trotzdem einige Ideen.

„Dass wir unser Unternehmen in der denkbar schwierigsten Zeit gegründet haben, ist uns bewusst“, sagt Romana Schlosser – neben Sonja Rieder eine der Inhaberinnen. Der Vorverkauf sei durch die Unsicherheiten im Herbst erschwert worden, auch die 2G-Regel sei eine Herausforderung. „Nach der Eröffnung hatten wir zwei Wochen Zeit, in denen wir mit den Damen die ersten zwei begleiteten Trainings absolvieren konnten. Wir hatten eine super Stimmung, aber dann mussten wir zusperren“, erzählt Schlosser: „Wie bekommt man alle Damen nach drei Wochen dazu, dass sie wiederkommen? Wie kann man die Stimmung wieder aufbauen?“

Das Team konnte die Motivation trotz der Schwierigkeiten mit ins neue Jahr nehmen. Das Hauptaugenmerk liege aktuell auf gutem Training mit den bestehenden Kunden. „Wir haben eine große Gruppe an Frauen, die regelmäßig und mit voller Begeisterung kommen. Und natürlich freuen wir uns über jede weitere Interessentin“, betont sie. Für zusätzlichen Ansporn soll seit dem Jahreswechsel eine monatliche Trainings-Challenge sorgen – im Jänner sind es Kniebeugen.

Wenn möglich, will Romana Schlosser für „ihre“ Damen bald auch wöchentliche Entspannungsabende anbieten. Geplant wären auch Kleingruppen-Zirkel mit Trainingsschwerpunkt, momentan verhindern das die Covid-Regeln aber. Dass beim Training generell auf mehr Abstand geachtet werden muss, erkennt man auch daran, dass statt sechs nur vier digitale Smart-Trainer installiert sind.

Was schon fix ist: In den nächsten Wochen bekommt das Gmünder Mrs. Sporty-Studio „Recovery Boots“ – die Lymphmassage an den Beinen soll bei der Regeneration helfen. Ab dem Frühjahr will das Team Trainings auch nach draußen verlagern, etwa in den Schlosspark.