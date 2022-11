Nach NÖN-Bericht: Konflikt um Flüchtlingswohnungen, Land NÖ übernimmt

Mit Verwunderung reagierten Ukrainer auf einen NÖN-Beitrag, in dem Norbert Winter über hohe Energiekosten in Gmünder Flüchtlingsquartieren klagt, auf denen er sitzen bleibe: „Wir zahlen unseren verbrauchten Strom selber“, stellen sie klar. Für Winter ist alles „rechtens“.

Sechs Erwachsene und zwei Kinder leben in vier seiner Wohnungen in der Litschauer Straße, zahlen Miete und den verbrauchten Strom. „Und das, obwohl diese Kosten laut Mietvertrag inkludiert wären. Die Verträge wurden vom Vermieter mehrmals geändert, gleichzeitig wurden die Mieten erhöht“, erzählt eine Mieterin, die seit ihrer Flucht im Mai hier lebt. Kontoauszüge mit den Abbuchungen liegen der NÖN vor. Auch bei den weiteren Mietern habe es Erhöhungen gegeben. „Wir reden jetzt von monatlichen Mietkosten zwischen 170 und 480 Euro, Stromkosten von 127 bis 380 Euro im Quartal“, sagt eine Ukrainerin. Gezahlt werde von allen pünktlich. „Wir waren froh, dass wir hier eine Bleibe gefunden haben.“ Nun gebe es mit dem Vermieter immer öfter Probleme.

„Ende Oktober wurden die vier Wohnungen nicht geheizt, obwohl Norbert Winter ankündigte, uns auch diese Kosten weiter verrechnen zu wollen“, sagt einer der Geflüchteten. Laut einem Aushang Winters sei der Gasverbrauch in einer 36m²-Wohnung im Oktober bei knapp 850 Euro gelegen. Erst ein Gespräch mit Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und ein „Besuch“ der Polizei hätten die Inbetriebnahme der Gasheizung bewirkt. Neben Kälte habe sich in einer Wohnung auch Schimmel gebildet. „Sie haben diese Wohnung wegen mangelndem Belüften und dem dadurch entstandenen Schimmel unbewohnbar gemacht. Ich ersuche Sie daher, die Wohnung bis 15. November zu verlassen“, heißt es in einem Aushang. Einige Mieter suchen nach neuen Wohnungen. „Das ist nicht einfach, vorwiegend gibt es Wohnungen mit Kaution und für uns nicht leistbarer Miete.“

„Ich bin kein Betrüger“

Norbert Winter wehrt sich auf NÖN-Nachfrage gegen die Vorwürfe. „Ich bin sicher kein Betrüger, es ist alles rechtens und das kann ich belegen“, stellt er klar. Er habe die Wohnungen von Beginn an „kalt“ vergeben. „Das ist ja normal, dass die Mieter für Strom und Heizung aufkommen müssen. Wie hoch die Kosten sein werden, wusste ich ja nicht. Daher habe ich sie im Mietvertrag nicht angeführt.“ Die Heizung habe er einem Service unterziehen lassen müssen, das habe drei Tage gedauert – an denen es aber sehr warm gewesen sei. Seither laufe die Heizung. „In der 36 m²-Wohnung vermutlich sehr oft, denn die Gaskosten von 850 Euro sind auf dem neu eingebauten Zähler verzeichnet.“

Ab Dezember wird das Haus vom Land verwaltet

Dass er die Ukrainer aus den Wohnungen haben wolle, bestreitet Winter. „Im Gegenteil, ich will ja helfen, tue viel dafür.“ Damit sich das Verhältnis entspannen könne, übergebe er die gesamte Verwaltung der Wohnungen ab Dezember dem Land NÖ. Dass es dadurch Änderungen geben werde, sei vorprogrammiert. „Eine Gesamtwohnfläche von 288 m² für acht Personen wird es vermutlich nicht mehr geben. Da werden sich schon mehr Personen die Wohnungen teilen müssen“, erklärt Winter, der darin den Grund für den schwelenden Konflikt sieht.

Er behauptet zudem, dass der Schimmel, der bisher nie ein Thema gewesen sei, diese Woche von einer Fachfirma beseitigt werde und er derzeit keinerlei finanzielle Unterstützung beziehe, auch wenn das einige behaupten würden. Das Land zahle für die Zurverfügungstellung der Wohnungen erst ab Dezember Entschädigungen.

