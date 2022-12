Nach Pleite von Glaswerk: Zweiter Konkurs in NBG-Gruppe

Zweiter Konkurs innerhalb der Gmünder NBG-Gruppe nach dem geplatzten Sanierungsverfahren über die NBG-Fiber GmbH: Vorige Woche musste auch die „kubator GmbH“ die Zahlungsunfähigkeit eingestehen und am Landesgericht Krems ein Konkursverfahren beantragen.

Kubator, 2015 gegründet, war zunächst ein als „adaptierte Version des Silicon Valley in Europa“ gedachtes Startup- und Technologiezentrum im NBG-Hauptgebäude in der Zweiländerstraße 3, das Firmengründer mithilfe von Unterstützern gratis am Weg zur Selbständigkeit begleiten wollte. Der Fokus auf Marketing und Werbung wurde stärker, 2019 gab es etwa den NÖ-Werbepreis „Goldener Hahn“.

Mit dem Zerfall der juristisch davon unabhängigen NBG-Fiber GmbH für das Glasfaser-Rohlingswerk im Herbst – der wie berichtet etwa 70 Arbeitsplätze gekostet hatte – änderten sich auch die Rahmenbedingungen für Teile in der NBG Holding GmbH. Deren Geschäftsführer Chef Karl Bauer hatte daher schon im November von Restrukturierungen auch in anderen Gesellschaften gesprochen. Das in der „kubator GmbH“ konzentrierte Marketing sei nun ein noch zu großer Bereich gewesen, sagt Bauer heute: Die Liquidation der Firma mit einst elf Beschäftigten, darunter zwei Lehrlingen, sei notwendig geworden.

NBG-Gruppe insgesamt nun laut Bauer „überm Berg“

Nicht alle Mitarbeitenden seien in Österreich tätig gewesen, sagt Bauer, alle hätten schon neue Jobs. Einige wandern demnach zur NBG Systems GmbH – für das „interne Marketing“ für Gesellschaften der NBG-Holding. Der externe Bereich für andere Betriebe werde aufgegeben.

Karl Bauer glaubt, dass der Rest der NBG-Gruppe nun „überm Berg“ ist: „Sie wurde stark geschüttelt, aber zum Glück nicht kaputt gemacht. Wir sind so weit, dass wir wieder zu einer Normalität zurückkehren können.“ In der vergangenen Woche gab es auch von den Banken grünes Licht zum Weitermachen, so Bauer, „die Finanzierungen für einen Fortbestand stehen“. Dass es beim Glasfaser-Spezialisten noch weitere Gesellschaften trifft, erwartet der Alleineigentümer der Holding nicht.

