Die NÖN hatte es im Februar angekündigt, am vorigen Wochenende war es nun so weit: Das „Pub Altstadt“ am Gmünder Stadtplatz 10 ist Geschichte, Betreiber Alexander Trinko schloss nach insgesamt 17 Jahren, einem großen Flohmarkt zum Schluss und der Schlüsselübergabe.

„Ich durfte 17 Jahre lang in meinem Wohnzimmer arbeiten, will aber nicht in einem Mietlokal alt werden“, hatte Trinko im Februar seine Entscheidung begründet. Die monatelangen Bemühungen seitens des Pächters und der Eigentümerin um einen nahtlosen Übergang an einen Nachfolger brachten kein Ergebnis.

Auch die Stadtgemeinde, die den Leerstand im Zentrum vermeiden und im Idealfall auch den Charme der mehr als hundert Jahre alten, einst als „Café Huber“ legendär gewordenen Gaststätte erhalten möchte, hat sich in die Sache eingeschaltet.

... Noch bleiben vier Wochen Zeit, um einen Nachfolger für die Übernahme des Mobiliars zu finden. | privat

„Wir konnten erreichen, dass die Eigentümerin noch für vier Wochen auf ihr Räumungsrecht verzichtet“, sagt Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG). Trinko hätte als Besitzer der Einrichtung sonst auch das komplette historische Mobiliar und die von ihm installierte Glaswand entfernen müssen. Hauer: „Die gefundene Lösung schafft etwas Zeit, in der sich ein Mieter finden könnte, der unter günstigen Bedingungen neu starten kann. Es wäre wirklich schade um dieses Lokal.“ Alexander Trinko nennt ein „Konsortium mit Interesse, dieses Stück Gmünder Kulturgeschichte zu erhalten“.

Fad wird ihm nicht, sagt er. Er spricht von einigen geplanten Projekten und einer „sehr konkreten“ Anstellungs-Gelegenheit.