Nach Umbau von „Intrapack-Halle“: Schnabl-Transporte baut weiter aus

Die grau-gelbe Fassade und der markante Intrapack-Schriftzug sind gewichen, insgesamt sieht es rund um die Lagerhalle am ehemaligen Bobbin-Areal wesentlich weniger trist aus. In den vergangenen Jahren hat Schnabl-Transporte die etwa 15.000 Quadratmeter große Lagerfläche auf drei Etagen wie berichtet saniert.

Die Fassade glänzt nun blau, auch das Logo des Gmünder Transportunternehmens strahlt in Richtung Weitraer Straße. Demnächst werden, wie Geschäftsführerin Hannelore Schnabl-Wabra und Prokurist Patrick Koppensteiner erklären, die Arbeiten abgeschlossen. Die Halle bekam ein neues Dach, innen wurden unter anderem Elektrik, Leitungen und Böden saniert, ein Lift eingebaut. Genutzt wird die Lagerfläche von Schnabl schon länger – insgesamt spricht die Geschäftsleitung von mittlerweile über 50.000 Quadratmetern verfügbarer Lagerfläche fürs Unternehmen. Trotzdem: Ein weiterer Hallenzubau ist bereits geplant.

Kräftig in „Ruine“ und Bürozubau investiert

Bei der Intrapack-Halle wurde zuletzt die neue blaue Fassade fertiggestellt und Zufahrten asphaltiert. Schon zuvor wurde der Übergang zum vierstöckigen Gebäudeteil an der Rückseite abgetragen. Alles in allem seien dort etwa 1,3 Millionen Euro investiert worden, rechnen Schnabl-Wabra und Koppensteiner vor: „Das Gebäude war eine Ruine.“ Neben Schnabl-Transporte ist auch die Stadtgemeinde Gmünd im Besitz eines Großteils des früheren Bobbin-Areals – die hat im Vorjahr wie berichtet den alten Schlot samt Heizhaus abreißen lassen.

Aus einem Schandfleck wurde in der Weitraer Straße Lagerraum. Foto: Anna Hohenbichler

Beim Transport-Spezialisten hat sich aber nicht nur in Sachen Intrapack-Halle viel getan: Am Firmensitz in der Hans-Czettel-Straße entstand zuletzt ein Bürozubau, der nun alle Bereiche der Verwaltung vereint. „Vorher waren die Mitarbeiter aufgeteilt“, erklärt Hannelore Schnabl-Wabra. Der neue Trakt ist zweistöckig, auf jeder Ebene stehen 220 Quadratmeter zur Verfügung. Etwa 120 Mitarbeiter hat das Unternehmen derzeit, 20 davon in der Verwaltung und weitere 20 im Lager. Der Rest teilt sich auf Fahr- und Werkstattpersonal auf.

Auch recht frisch: die Waschanlage

Die bestehende Waschanlage bei Schnabl-Transporte wurde vor Kurzem erneuert. Wenn Seniorchef Helmut Schnabl zur Vorführung einen Lkw in der großen Waschstraße parkt und gemeinsam mit Prokurist Patrick Koppensteiner an den Einstellungen feilt, dann sieht das einerseits zwar nach einer netten Beschäftigung aus, andererseits dient es freilich auch dem Zweck: Auf die Sauberkeit der Fahrzeuge zu achten, gehöre zum Qualitätsverständnis, sagt Helmut Schnabl. Die Anlage kann auch von auswärtigen Lkw genutzt werden, der Waschgang dauert rund 15 Minuten. Beziffert wird die Renovierung mit etwa 100.000 Euro.

Mit den Investitionen ist es dennoch nicht vorbei. Angedacht ist die Erweiterung einer bestehenden Halle in der Hans-Czettel-Straße von derzeit 1.000 auf später 1.800 Quadratmeter. Die Zeiten für Bauprojekte sind bekanntermaßen nicht die besten. Angebote werden derzeit eingeholt, wenn möglich, könnte noch heuer Baustart sein.

Und sonst? Personal, Antrieb, Energie

Langweilig werde es in der Transportbranche nicht, sind sich Hannelore Schnabl-Wabra und Patrick Koppensteiner einig. Fahrpersonal ist mitunter schwer zu finden, Lkw-Fahrer nicht der klassische Traumberuf: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir gut besetzt sind, aber das kann im nächsten Monat schon anders aussehen.“ Die eigene Flotte umfasst aktuell rund 60 Lkw – dass der Fuhrpark relativ jung ist, sei auch im Hinblick auf das Personal ein Vorteil.

Und noch ein anderes Thema beschäftigt das Unternehmen: Eines Tages könnte ein E-Lkw zum Fuhrpark stoßen, man sei der Sache gegenüber offen, bekräftigt Koppensteiner. Reichweite, Nutzungsdauer, Ladeinfrastruktur: Noch stehen dem viele Fragezeichen im Weg. Am Firmensitz könnte Strom fürs Tanken sogar selbst erzeugt werden. Die Lagerflächen bieten viel Dachfläche und somit viel Potenzial für Photovoltaik. Derzeit gibt es demnach schon eine Anlage mit einer Kapazität von 60 kW. Die Erweiterung auf zumindest 250 kW sei angedacht – mehr schaffe das Netz aus derzeitiger Sicht nicht.