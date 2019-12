Nächtliche Einbrüche in Access-Industrial-Park .

Die Firma Hofmann Gebäudereinigung und die Handywerkstatt im Access-Industrial-Park vor den Toren Gmünds waren in der Nacht auf 5. Dezember Schauplatz von Einbrüchen: In beiden Fällen gelangten die noch unbekannten Täter über eingeschlagene Fensterscheiben ins Gebäude-Innere – in der Reinigungsfirma mithilfe einer Leiter.