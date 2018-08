Ungeplanter Aufenthalt für 15 rumänische Arbeitskräfte am 30. August in Gmünd: Der Omnibus, mit dem sie auf der Durchreise nach Deutschland waren, wurde wegen fehlender Ruhezeiten der Fahrer und technischer Mängel an der Weiterfahrt gehindert.

Das Fahrzeug war Polizeibeamten im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle beim Grenzübergang Gmünd/Nagelberg aufgefallen. Die beiden Lenker hatten seit mehreren Stunden keine Fahrerkarten mehr gesteckt, wie eine Detailkontrolle ergeben hat. Zudem wurden verschiedene technische Mängel bzw. das Fehlen von Ausrüstungsgegenständen festgestellt.

Für die Bezirkshauptmannschaft Gmünd hob die Polizei aufgrund der zahlreichen Übertretungen eine Kaution in Höhe von 2.000 Euro ein. Bis zur vollendeten täglichen Ruhezeit wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt.

Die 15 Fahrzeug-Insassen verbrachten die Wartezeit, während der verordneten Ruhepause bis 20 Uhr für die beiden Lenker, in Gmünd. Die rumänischen Fahrer wurden der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.