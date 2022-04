NBG-Chef Karl Bauer neu im „Senat der Wirtschaft"

Hohe Ehren für Karl Bauer: Der Gmünder NBG-Mitbegründer, Visionär, Kommerzialrat, Bezirkschef im Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband und WKNÖ-Vize in der Industriesparte wurde durch Benita Ferrero-Waldner in den „Senat der Wirtschaft“ berufen.

Mehr als 500 österreichische Unternehmer gehören dem in einigen Ländern Europas agierenden Senat, der in Österreich jahrelang von dem im März verstorbenen ehemaligen Vizekanzler Erhard Busek geprägt worden war, an. Ferrero-Waldner, ehemalige Außenministerin, ist Vizepräsidentin.

Bauer, der von Senatoren vorgeschlagen und dann zum Interview mit der Geschäftsführung eingeladen worden war, empfindet seine Ernennung als Ehre und Aufgabe: Gehe es doch hier um „Dinge, die viel wichtiger sind als Geld – um ökosoziale Verantwortung, um Menschlichkeit oder Nachhaltigkeit im Wirtschaften für eine Region und die nächste Generation“. Diese Werte habe Busek immer vertreten, und diese Werte vertrete auch er.

