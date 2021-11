Neu: Bio für die Haut im Hotel „Stern“

Bio-Kosmetik aus dem Waldviertel soll im Hotel- und Restaurant „Stern“ ab Mitte November auf Zimmern, in den Bädern und sogar auf den Tischen zu finden sein. Mit der neuen Kooperation mit dem Zwettler Bio-Kosmetikhersteller „Schau auf di“ will der Stern auch in diesem Bereich nachhaltige, regionale Produkte anbieten: „Mit der Einführung der Pflegeserie schauen wir jetzt mehr auf die Erhaltung der Natur, die ja mitunter eines der Hauptmotive für unsere Gäste ist, das Waldviertel zu besuchen“, erläutert Hotelchef Christian Kölling. „Darüber hinaus sind wir stolz darauf, so viele großartige Produkte im Waldviertel zu haben, die wir gerne als Leuchttürme der Region im Hotel präsentieren.“

Produkte wie die natürliche Handseife, das Duschgel und Shampoo sowie die pflegende Bodylotion werden bei „Schau auf di“ rein pflanzlich hergestellt – genauer gesagt, in Zwettl von Hand gerührt. Sogar die Etiketten sind aus umweltbewussten Materialien.