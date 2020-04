Die Pfarrkirche in Gmünd-Neustadt ist eingerüstet. Bis Ende Mai solle die Außenfassade der Türme und der Nordseite saniert und neu gefärbelt werden, sagt Pater Georg Kaps.

„Das Projekt haben wir schon vor zwei Jahren geplant, jetzt gibt es die Förderung dazu von der Diözese, dem Land und dem Bund“, freut sich Kaps.

Dazu werden die Fassadenflächen der beiden Türme und der Nordfassade vollflächig eingerüstet, der Verputz ausgebessert und neu mit einem mineralischen Anstrich gestrichen. Die an der Nordseite befindlichen Kunststeinreliefe werden in diesem Zug ebenfalls gereinigt, ausgebessert und restauriert. „Alle Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt“, betont Bernd Schneider vom Bauamt der Diözese St. Pölten. Diese Arbeiten führen Firmen aus der Region durch: Baumeisterarbeiten: Leyrer+Graf, Gmünd; Malerarbeiten: Firma Hofbauer, Rudmanns; Steinrestaurierung: Bildhauermeister Günther Mittendorfer, Krems.

Laut Schneider soll dieses Vorhaben bis Pfingsten abgeschlossen sein. Die Kosten werden von der Pfarre Gmünd-Neustadt und der Diözese St. Pölten getragen. Subventionen dazu kommen vom Bundesdenkmalamt und dem Land. Der Anteil der Pfarre beläuft sich laut Pater Kaps auf 20.000 Euro. „Auch Sponsoren unterstützen uns“, so Kaps.

„Wir haben noch vor den coronabedingten Einschränkungen eine Hochzeit am 2. Juni geplant. Bis dahin sollen die Arbeiten fertig sein. Ob diese Hochzeit stattfinden wird, das ist derzeit noch nicht klar“, meint der Pater. Erstkommunion und Firmung sind bereits abgesagt.

Erster Whatsapp-Service für die Gläubigen

Wann in den Kirchen wieder Gottesdienste mit den Gläubigen gefeiert werden darf, das steht nicht fest. Bis dahin soll aber ein intensiver Kontakt mit der Pfarre Gmünd-Neustadt gewährleistet bleiben. „Gerade in der Osterzeit ist das wichtig“, meint Pater Kaps. Dazu wurde von Pfarrgemeinderatsmitglied Harald Winkler ein Whatsapp-Service gestartet.

„Hier bekommen alle, die sich anmelden, die Aktivitäten unserer Pfarre direkt aufs Handy. Man erfährt, wann die Gottesdienste zu Ostern stattfinden, welche Messen im Fernsehen übertragen werden, und vieles mehr“, erklärt Winkler. Mit der Diözese wurden dazu alle rechtlichen Maßnahmen besprochen. „Dort erfuhr ich, dass wir die erste Pfarre in der Diözese sind, die über Whatsapp mit den Gläubigen in Verbindung treten“, freut sich Winkler. Anmelden kann man sich dafür unter der Telefonnummer 0664/ 99427994, die man als „Herz-Jesu-Pfarre“ in Whatsapp speichert und sich mit „Start“ anmeldet. „Über 50 Personen haben sich am ersten Tag angemeldet“, freut sich Winkler.

Zusätzlich wurden erstmals auch die Pfarrnachrichten an die Haushalte geschickt. „Wir wollen alle Hebel in Bewegung setzen, damit trotz der Corona Ostern gefeiert werden kann“, so Kaps und Winkler. Um die 500 Personen besuchen an Ostertagen normal die Kirche.

Geratscht wird heuer übrigens von Balkon, Fenster oder Garten auch. Info gibt es bei Thomas Binder unter 0676/5859106.