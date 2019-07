Kräftige finanzielle Unterstützung für eine Vielzahl an zukunftsweisenden Projekten könnte der Stadt Gmünd und ihren Katastralgemeinden ab 2020 ins Haus stehen: Sie bewirbt sich für die Klassifizierung als „Pilotstadt“ im Rahmen der Schiene „Stadterneuerung XL“, einer Verbindung aus Dorf- und Stadterneuerung.

Die Gmünder Katastralgemeinde Breitensee war bis 2014 Teil der Dorferneuerung, die Stadt selbst bis 2010. „Damals konnten viele Projekte umgesetzt werden, die ansonsten nicht finanzierbar gewesen wären“, erinnert sich der heutige Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG). Der Kinderspielplatz in der Conrathstraße in der Neustadt war im Zuge dessen genauso stark gefördert und geschaffen worden wie der Beachvolleyballplatz beim Aßangteich oder der fünf Kilometer lange Themenweg „Ge(h)schichte(n)“ in Gmünd und eské Velenice.

Waren Stadt und Ortschaften früher durch verschiedene Förderschienen getrennt, so können sie im Zuge der Pilotstädte ab 2020 zusammengeführt werden. Pro Region wird eine Pilotstadt ausgeschrieben, Gmünd bewirbt sich nach einstimmigem Gemeinderats-Beschluss als Vertreter für das Waldviertel.

„Es gibt Projektideen für alle unsere Katastralgemeinden“, sagt VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. Im Vorfeld der Bewerbung hat sie zwecks Ideenfindung eine, wie sie sagt, „Art Workshop“ mit den Gemeindevertretern einberufen. Auch politikferne Experten waren eingebunden und grübelten über umgesetzte und mögliche Projekte genauso wie über Chancen und Herausforderungen.

In den Bewerbungs-Unterlagen steht eine Vielzahl an Projekten aus den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft, Bauen & Wohnen, Arbeit & Wirtschaft – etwa die geplante Neugestaltung des für die Stadt namensgebenden Mündungsbereiches von Braunau und Lainsitz (die NÖN berichtete), die Revitalisierung der Wasserkraft inklusive der Vision eines Mühlenmuseums in der bereits erworbenen Bruckmühle (Ecke Litschauer Straße/Mühlgasse), eine Revitalisierung des Brunnens am Schubertplatz, die Gestaltung eines kleinen Dorfplatzes in Eibenstein oder die Errichtung einer öffentlichen Toilette in Breitensee.

Stadtchefin Rosenmayer: „Es wäre eine gute Sache mit wichtigen Förder-Möglichkeiten für Projekte, die teils ohnehin geplant sind bzw. ohne Unterstützung genauso notwendig wären. – Ich hoffe, dass Gmünd den Zuschlag erhält.“ Mit einer Entscheidung wird im kommenden Herbst gerechnet. Danach kann innerhalb der Förderschiene jedes tatsächlich geplante Projekt präzisiert und einzeln eingereicht werden.