Neue Fruchtmanufaktur: Vom Honig- zum Fruchtmobil

Petra Binder hat sich der Fruchtverarbeitung verschrieben. Gemeinsam mit ihrem Gatten Roland besuchte sie Kurse zur Herstellung von Fruchtaufstrichen in der Bauernkammer Hollabrunn und machte auch selbständige Versuche. Weil das Interesse so groß wurde, wurde sie bei der Behörde vorstellig, um entsprechende Bewilligungen zur Erzeugung und zum Verkauf von konservierten Früchten zu bekommen. „Marmelade dürfen wir nun schreiben“, sagt sie.

Da sie im Hausgarten nicht genügend Platz hat, bekam sie von ihrer Mutter eine Wiese nahe der Avia-Station geschenkt, die sie unter Mitwirkung ihres Gatten mit verschiedensten Beerensträuchern bepflanzte und gegen Wildschaden einfriedete.

Starker Fokus auf Sanddorn: 70 Sträucher gesetzt

Ihr Vater Adolf Schwingenschlögl, ein viel prämierter Imker, war im Besitz eines „Honigmobils“ – ein praktisches, dreirädriges Kleinfahrzeug, mit dem er seine Honigprodukte an Mann und Frau brachte. Petra Binder adaptierte es zum „Beerenwiesenmobil“ und will damit nun Märkte und Verkaufsstätten besuchen, um dort ihre Waren zu präsentieren und verkaufen zu können. Binder: „Ich verwende nur vollreife Früchte, die von Hand verlesen werden, und verzichte bei der Produktion auf künstliche Zusätze oder Gelierzucker.“ Um Vitamine zu erhalten, wird in kleinen Mengen nur kurz abgekocht und zum Haltbarmachen frisch gepresster Zitronensaft und Apfelpektin beigefügt.

Spezialisieren möchte sie sich auf Sanddorn – wegen dem hohen Vitamingehalt, und weil er im Waldviertel eher selten ist. Dazu hat Petra Binder bereits an die 70 Sanddornsträucher gepflanzt. 2023 will sie voll durchstarten, hofft auf guten Ertrag ihrer Sträucher. Die Dimension ihrer Manufaktur soll aber im überschaubaren Bereich bleiben, kündigt Binder an: Angeboten werden soll nur das, was anhand der selbst geernteten Fruchtmengen und eigenem Arbeitsaufwand möglich ist, ein Zukauf von Früchten ist nicht angedacht.

