Neue Leitung für Elektrotechnik-Bereich im Lagerhaus

Nach über 25 Jahren in der Lagerhausgenossenschaft Gmünd-Vitis wird Rudolf Breiteneder in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Bernhard Hahn.

In den Jahren seiner Tätigkeit hat Rudolf Breiteneder den Bereich der Elektrotechnik stark geprägt und mitaufgebaut. Jahrelang war die Elektrotechnik in der Werkstätte des Autohauses integriert. 2010 wurde die Firma Czech-Reifencenter aufgekauft und so konnte ein eigener Standort für die Elektrotechnik aufgebaut werden, wobei Breiteneder federführend beteiligt war.

Im Sommer des Vorjahres konnte mit Bernhard Hahn ein ausgebildeter Elektrotechnik-Meister mit entsprechender Erfahrung und Expertise gewonnen werden. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, denen ich mich in dieser Position stelle. Ich danke Herrn Breiteneder für seine hervorragende Arbeit. Durch seine Leistungen konnte sich die Abteilung, vor allem auch im Bereich der Steuerungstechnik, gut etablieren“, so Hahn zu seiner neuen Position.

Der Erfolg der Abteilung ist nicht zuletzt auch den top ausgebildeten Mitarbeitenden geschuldet. Dies unterstreicht auch Geschäftsführer Günter Zaiser, und: „Ein derart nahtloser und unkomplizierter Übergang ist nur aufgrund der gegenseitigen Unterstützung möglich.“

Aktuell gibt es 22 Beschäftigte, darunter fünf Lehrlinge.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.