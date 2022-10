Neue Pläne für Billigkredit nach Strandbad-Verkauf

Das Gmünder Strandbad wurde wie berichtet an die SH Betonwerk GmbH verkauft, ein 2020 von der Stadt Gmünd für das Bieterverfahren aufgenommenes Darlehen über 300.000 Euro wird auf erfolgreichem Antrag von Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG) an den Gemeinderat aber nicht getilgt. Warum? Das Darlehen soll wegen der geringen Fixzinsen von lediglich 0,6 Prozent auf zehn Jahre in zwei für 2023 geplante Projekte umgeleitet werden.

Einerseits werden laut Hauer „schon dringend notwendige“ Sanierungsarbeiten am Vorplatz zum Palmenhaus fällig. Zugleich sind etwa 230.000 Euro für die Errichtung eines Kleinwasserkraftwerkes und einer gesetzlich vorgegebenen Fischaufstiegshilfe bei der im Jahr 2016 durch die Stadt Gmünd angekauften Bruckmühle am Eck Mühlgasse und Litschauer Straße einkalkuliert, in dem Betrag sind erwartbare Förderungen demnach bereits berücksichtigt.

Für das Kraftwerk muss nach Angaben von Vizebürgermeister Hauer außerhalb des denkmalgeschützten Mühlengebäudes aus dem Jahr 1850 – das 1978 stillgelegt wurde – ein eigenes neues Turbinenhaus errichtet werden. Als bestgeeigneter Standort dafür komme im räumlich beengten Bereich neben der Felsenwehranlage das kurze Wiesenstück flussabwärts zwischen Mühle und einem kurzen Steig von der Mühlgasse in Richtung Lainsitzfluss infrage.

Den Baustart bei der Bruckmühle erwartet Hauer im Frühjahr 2023.

