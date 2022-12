Neue Stelle ab Juli geschaffen: Kassenvertrag für Neurologen Grunda

Der Bezirk Gmünd bekommt für Neurologen Tomas Grunda eine Kassenstelle. Zwar wird das noch bis Juli dauern, trotzdem ist die Freude schon jetzt bei allen Beteiligten groß.

Der aus Tschechien stammende Neurologe ist seit Oktober 2021 als Wahlarzt im Health across MED Gmünd tätig. „Ich habe dafür die Stunden als Oberarzt am Landesklinikum Horn reduziert. Dass ich jetzt einen Kassenvertrag für Gmünd bekomme, damit habe ich nicht gerechnet“, meint Grunda, der mit seiner Familie in Znaim wohnt und einmal die Woche ins Healthacross MED Gmünd pendelt. Sein Studium absolvierte er im deutschen Düsseldorf.

Dass ich einen Kassenvertrag für Gmünd bekomme, damit habe ich nicht gerechnet.“ Tomas Grunda Neurologe

Für den Bezirksärztesprecher Christoph Preißl hätten die Bemühungen, die offenen Arzt-Planstellen neu zu besetzen, doch etwas Erfolg gehabt. „Der Kassenvertrag für Neurologen Grunda ist eine neu geschaffene Stelle im Bezirk Gmünd. Das freut mich schon, denn da wurde niemand aus einem anderen Bezirk abgezogen“, stellt Preißl klar. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer gratulierte Grunda ebenfalls: „Das gibt den Menschen hier Sicherheit.“ Abgeordnete Margit Göll konnte bei diesem Treffen ihre positiven Erfahrungen mit einem Neurologen berichten. „Meine Migräne hat sich dadurch massiv verbessert.“

Tomas Grunda behandelt nicht nur Migräne, sondern auch Patienten nach Schlaganfällen, mit Parkinson, Demenz, Lähmungen, Muskelschmerzen, Gangstörungen und vieles mehr.

