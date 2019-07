Das im Vorjahr gestartete Großprojekt im Bereich Albrechtser Straße, Eichenallee und Lagerstraße schreitet voran. Der im Zuge dessen angelegte neue Kreisverkehr wird Zug um Zug optisch gestaltet, der Radwegbau von der Bahnhofs-Rückseite in die Lagerstraße biegt in die finale Phase ein, und in der neu errichteten Dr.-Arthur-Lanc-Straße entsteht gerade ein mit etwa 400 Bäumen und Büschen ausgestattetes Lärmschutz-Wäldchen.

Letzteres soll den hinzugekommenen Straßenlärm für die Anrainer dämmen. An der Vorderseite des aufgeschütteten Erdwalls waren Ende der Vorwoche bereits 300 Pflanzen gesetzt, etwa 50 kommen in den nächsten Tagen noch dazu. Weitere gut 50 Bäume setzt die Stadtgemeinde noch an der Rückseite des Walls, wo zudem einige Anrainer „ihre“ Bereiche selbst begrünen wollen. Abschließend wird am Boden noch Rindenmulch aufgetragen.

Ideen für Kreisverkehr

Bepflanzt soll auch der neue Kreisverkehr in der Albrechtser Straße werden, allerdings nur als hübsches Provisorium. „Die Finanzierung einer langfristigen, größeren Gestaltung ist für kommendes Jahr geplant. Es gibt bereits mehrere Ideen“, sagt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer.

Die neue Geh- und Radweg-Verbindung von Dr.-Arthur-Lanc-Straße bis zum Abgang an der Rückseite des Bahnhofes nimmt indes bereits Form an. Fahrbahn und Einfassung für den auch hier geplanten Grünstreifen sollen diese Woche baulich abgeschlossen werden, noch im August soll auf diese Weise der Geh- und Radweg in Richtung Lagerstraße und Sole-Felsen-Bad erschlossen sein.

Agrana-Werksgebiet wächst bis Eichenallee

Vereinbart ist ja wie berichtet, dass die Stadt für den Wegbau entlang der Albrechtser Straße aufkommt und die Firma Agrana für das Stück ab der Einmündung in die Lagerstraße und bis zur Kreuzung mit der Lanc-Straße – das bereits seit Herbst 2018 für den motorisierten Verkehr gesperrt ist. Sobald der Bereich fertiggestellt ist, soll er fix ins Werksgelände der Agrana einfließen, die damit ein zusammenhängendes Areal bis vor zur Eichenallee erschließen kann.