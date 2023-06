Neue Wohnhausanlage in Arbeiterheimgasse: Bau schreitet zügig voran

Die Teilunterkellerung steht in ihren Grundzügen bereits – angesichts des raschen Baufortschrittes hätte er fast schon zur Gleichenfeier laden können, schmunzelte WAV-Direktor Manfred Damberger bei der Grundsteinlegung in der Vorwoche. Es ist wie berichtet das erste Projekt der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel seit mehreren Jahren in der Bezirkshauptstadt.

Auch Leyrer+Graf-CEO Stefan Graf, Architekt Rudolf Schwingenschlögl, Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Bezirkshauptmann Christian Pehofer machten sich ein Bild von der Baustelle. Die WAV holte Leyrer+Graf wie berichtet als Partner für die Baumeistertätigkeiten dazu. Neben dem bfi war Leyrer+Graf einer der früheren Grundstückseigentümer der Fläche. „Ich freue mich, dass wir beide dafür gewinnen konnten, hier Wohnraum zu schaffen und zu verdichten“, so Damberger.

Auf leistbaren Wohnraum „höllisch aufpassen“

Die Verdichtung von Wohnraum beschäftigt auch die WAV – zumal das eigene Einfamilienhaus zunehmend weniger leistbar werde, gab Damberger zu bedenken. Denn: „Das Bauen ist sehr teuer geworden. Aber wir sind der Meinung, preislich dort eingestiegen zu sein, wo es für künftige Bewohner leistbar ist.“ Man müsse „höllisch aufpassen“, um weiterhin leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu haben. Manfred Damberger dankte Rosenmayer für die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde als Baubehörde.

Griffen bei der Grundsteinlegung zu Kellen und Ziegeln: Manfred Damberger, Stefan Graf, Martin Leutgeb, Helga Rosenmayer, Christian Pehofer und Rudolf Schwingenschlögl. Foto: Anna Hohenbichler

Die Bürgermeisterin erinnerte unterdessen daran, dass die Arbeiterheimgasse einst ein belebter Ort gewesen sei, nannte es „einen besonderen Augenblick, dass hier wieder Leben einkehrt.“ Gerade für Gmünd-Neustadt sei das Projekt wichtig: „Wer mich kennt, der weiß, wie sehr mir dieser Stadtteil am Herzen liegt.“ Gmünd brauche unterschiedliche Wohnangebote, betonte Helga Rosenmayer – neben Bauplätzen fürs Eigenheim seien das eben auch Mehrparteienhäuser. Anwesenden Interessenten wünschte sie alles Gute, der Baumannschaft viel Erfolg: „Ihr seid Profis, werdet hier ein tolles Gebäude hinstellen.“

Schwierige Zeiten für Bauprojekte

Baubeginn in der Arbeiterheimgasse war Ende März. Die Pläne zum Wohnbauprojekt wurden schon 2019 bekannt, 2022 wurde schließlich das Arbeiterheim abgerissen. Laut Angaben der WAV fließen wie berichtet rund 7,5 Millionen Euro ins Projekt. Dass die Bauarbeiten heuer angelaufen sind, freute WAV-Direktor Manfred Damberger auch deshalb, weil – wie er bei der Grundsteinlegung betonte – landesweit viele Bauträger Vorhaben verschieben und auf bessere Zeiten rund um Zinsen, Kosten und Material hoffen.

Architekt Rudolf Schwingenschlögl stellte das Projekt vor, sprach über die hinter den Baustellen-Gittern entstehende Teilunterkellerung, die Aufteilung der 34 Wohneinheiten auf drei Stockwerke und die barrierefreie Adaptierbarkeit jeder Wohnung. Die Wohnungen kommen auf eine Wohnnutzfläche von je rund 60 m2, auch Pkw-Stellplätze sind vorgesehen. Beheizt wird das Wohnhaus später über Fernwärme und es soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden.